Juniorii republicani A luptă pentru semifinalele CN

În perioada 26-29 mai, la Tîrgovişte, vor avea loc partidele Grupei B ale turneului zonal al Campionatului Naţional de juniori republicani A. La acest turneu participă şi echipa Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită de Nicolae Roşca. Obiectivul juniorilor constănţeni este câştigarea turneului, ceea ce le-ar aduce implicit şi calificarea în semifinalele CN. „Sperăm cel puţin la o calificare în semifinale în acest an. Ne dorim măcar două titluri naţionale cu formaţiile de juniori“, a declarat preşedintele Academiei, Paul Peniu. Alături de Viitorul Constanţa, la turneul de la Tîrgovişte mai participă Steaua Bucureşti, LPS Iaşi şi echipa gazdă, Chindia Tîrgovişte. Se va juca în sistem campionat, fiecare cu fiecare, iar ocupanta primei poziţii va obţine calificarea în semifinalele Campionatului Naţional al Juniorilor Republicani A. Se vor acorda 4 puncte la victorie şi 1 punct pentru echipa învinsă, iar la rezultat de egalitate se vor executa lovituri de departajare. Echipa care se va impune la loteria penalty-urilor va primi 2 puncte, iar învinsa 1 punct. Programul complet al turneului zonal de Tîrgovişte - astăzi: Steaua - Chindia (ora 9.30), LPS - Viitorul (ora 11.30); vineri: Chindia - Viitorul (ora 9.30), Steaua - LPS (ora 11.30), duminică: LPS - Chindia (ora 9.30), FC Viitorul - Steaua (ora 11.30). Celelalte trei turnee zonale se desfăşoară în aceeaşi perioadă, la Galaţi (Grupa A), Timişoara (Grupa C) şi Braşov (Grupa D). Semifinalele se dispută în sistem tur-retur, astfel - 9 iunie: locul 1 Gr. A - locul 1 Gr. C şi locul 1 Gr. B - locul 1 Gr. D. Returul se va disputa pe 12 iunie. Finalele se vor disputa într-o singură manşă, pe 19 iunie.