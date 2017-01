Jurămînt militar la pompieri

79 de pompieri au depus ieri dimineaţă jurămîntul militar în incinta Grupului de Intervenţie nr. 2, din Portul Constanţa. Festivităţile au fost urmărite de rudele şi prietenii subofiţerilor, care au îndurat frigul pătrunzător pentru a fi alături de cei dragi într-o zi atît de specială. Unii dintre ei au venit cu aparate de fotografiat pentru a imortaliza momentul, alţii s-au mulţumit să privească evenimentul care a marcat sfîrşitul perioadei de instrucţie pentru noii angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” (ISU). “Am venit aici pentru că fratele meu depune jurămîntul militar. Sînt mîndru de el fiindcă a făcut această alegere. Ştiu că meseria de pompier implică destul de multe riscuri, dar este o profesie frumoasă”, a declarat Cătălin Voicu, de 17 ani, din comuna constănţeană Istria. La fel de bucuros era şi Florian Ciontea, de 56 de ani, care venise să-şi vadă ginerele: „Este o meserie de viitor. Există riscuri mari, dar orice meserie implică riscuri. Dacă va fi atent şi va avea grijă de el, totul va fi bine. Şi fiica mea a fost foarte mulţumită”. Pentru unii dintre cei prezenţi, emoţiile au fost copleşitoare: „Mi-au dat lacrimile, privindu-l. Este nepotul meu, la care ţin foarte mult. Eu am fost marinar mulţi ani, am navigat şi am avut o meserie grea. Ştiu că nici profesia de pompier nu este uşoară, dar, sincer, cred că băiatul se va descurca”, ne-a mărturisit Ioan Gheorghiu, unul dintre cei care nu au vrut să rateze pentru nimic în lume ceremonia de ieri. La sfîrşitul festivităţilor, col Petre Trandafir, comandantul ISU „Dobrogea”, a declarat: „Depunerea jurămîntului militar este un moment foarte important în cariera celor 79 de pompieri, de care îşi vor aminti mereu”.