Juriştii recomandă oprirea evaluării proiectului de la Roşia Montană

Analiza cerută de ministrul demis al Mediului, Attila Korodi, în legătură cu evaluarea proiectului de la Roşia Montană după anularea planurilor de urbanism ale localităţii recomandă Comisiei de Analiză Tehnică să ceară investitorului un nou certificat de urbanism, făcut în baza unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) valabil. \"Astăzi (joi, n.r.) mi-au parvenit rezultatele analizei cerute în problema Roşia Montană. Juriştii consultaţi de noi afirmă că lipsa unui PUZ valabil reprezintă un impediment în continuarea procedurii şi recomandă Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) a proiectului să-i ceară investitorului să depună un nou certificat de urbanism care să reflecte un PUZ valabil\", a declarat, ieri, ministrul demis al Mediului. Citând din concluziile documentului, ministrul a spus că, potrivit juriştilor, CAT ar trebui să ceară investitorului \"să obţină şi să depună un certificat de urbanism care să reflecte un PUZ valabil aprobat\". Auditul la care se referă ministrul demis al Mediului a fost realizat de Societatea Civilă de Avocaţi Leaua şi Asociaţii, cea care a reprezentat ministerul în toate litigiile pe tema proiectului de la Roşia Montană. Auditul şi concluziile sale au fost preluate de Direcţia Juridică a ministerului. \"Printr-o notă înregistrată la cabinetul demnitarului, Direcţia Juridică a înaintat aceste concluzii\", a mai declarat Korodi. Acesta a ţinut să precizeze că tocmai statutul său de ministru demis, precum şi actualul context \"de personal\" al instituţiei, nu-i permit să ia vreo măsură în urma concluziilor juriştilor. “Este o opinie juridică pe care eu, ca ministru demis, recomand succesorului meu să o înainteze Comitetului de Analiză Tehnică, pentru ca membrii acestui comitet să le analizeze şi să ceară clarificări suplimentare de la companie sau să ia măsurile pe care le consideră oportune\", a spus Korodi. El a precizat că nu poate înainta el însuşi respectivul document întrucât CAT nu se poate întruni în absenţa unui secretar de stat al Ministerului care să-l conducă, situaţie creată odată cu demiterea secretarului de stat Marin Anton, care era preşedinte al respectivului for. În cazul în care CAT îşi va însuşi concluziile juriştilor, Consiliul Local de la Roşia Montană va trebui să aprobe noi planuri de urbanism în baza cărora compania să obţină, conform legii, de la aceeaşi autoritate locală, un nou certificat de urbanism. Ministerul Mediului a cerut un audit judiciar pentru a decide o eventuală oprire a analizei proiectului minier de la Roşia Montană în urma deciziei definitive a Curţii de Apel Alba Iulia prin care planurile de urbanism pe care se bazează certificatul de urbanism şi alte acte ale proiectului au fost declarate nule. Auditul a fost cerut de ministrul demis al Mediului, Korodi Attila, la câteva zile după instalarea sa în funcţie. Ministrul solicita verificarea eventualelor consecinţe ale deciziei judecătoreşti asupra procesului de evaluare a proiectului minier. \"Am cerut acest audit, această analiză, însă rezultatele ei încă nu ne-au parvenit. Aşteptăm ca ele să sosească în următoarele zile\", declara miercuri dimineaţă, pentru MEDIAFAX, ministrul demis Korodi. \"Încă de când am preluat mandatul am fost întrebat dacă decizia judecătorească de la Alba Iulia impune oprirea proiectului minier. O asemenea decizie nu poate fi luată fără consultarea specialiştilor jurişti, astfel că am cerut atât Direcţiei juridice din minister cât şi, prin intermediul acesteia, casei de avocatură cu care ministerul lucrează de mai mulţi ani, să îmi spună ce trebuie făcut din punct de vedere juridic în situaţia generată de respectiva decizie judecătorească defintivă\", declara miercuri Korodi. Korodi a mai precizat cu acea ocazie că l-a anunţat de acest demers chiar şi pe şeful statului, la consultările cu acesta din seara de vineri, după ce Cabinetul a fost demis de Parlament în urma adoptării moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Ungureanu. Korodi a reprezentat UDMR la aceste consultări, alături de preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor. \"I-am spus despre acest lucru şi şefului statului. L-am anunţat încâ de vineri că 95 la sută evaluarea impactului proiectului asupra mediului ar trebui oprită şi că aşteptăm confirmarea acestei situaţii juridice de la specialişti\", a mai spus atunci Korodi.