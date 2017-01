Jurnal american (III) - Statele Unite îşi lansează brandul turistic

Ori nu e nimic nou sub soare, ori suntem noi nişte precursori! La mai puţin de doi ani de când fostul ministru al Turismului (în prezent al Dezvoltării) lansa cu tam-tam (şi scandal) brandul de ţară, iată că americanii ne calcă pe urme. Au şi ei - ca şi noi - probleme. US Travel a semnalat autorităţilor faptul că cele 60 milione de turişti (între care 26 milioane de peste hotare) înregistraţi anul trecut reprezintă o scădere semnificativă pentru ultimul deceniu: de la 17% la 12,4%! Între factorii multipli ce au condus la acest declin declanşat de evenimentele teroriste din Septembrie 2001, cel mai important este considerat acela al lipsei unui program naţional de promovare a industriei călătoriilor şi turismului. Responsabilii din domeniu (în structura Executivului american nu figurează un departament al Turismului) au decis că este momentul să intervină, acordând marketingului rolul său global de selectare a unei felii corespunzătoare din piaţa turismului mondial. \"Vom promova pentru prima dată piaţa Statelor Unite\" - a declarat recent Stephen J. Cloobeck, preşedintele CTP (Corporation for Travel Promotion), adăugând: \"Brandul USA a fost lansat!\" Cloobeck este preşedintele acestei nou formate structuri de parteneriat public-privat care îşi propune să dezvolte campanii de marketing pentru a atrage un număr cât mai mare de vizitatori în State. Acesta este, dealtfel, şi obiectivul actualei ediţii a Convenţiei Turismului American - POW WOW 2011 - organizată în aceste zile, la San Francisco, de către US Travel. Promovarea “Brandului USA\" va constitui preocuparea de bază a CTP, campania de marketing urmând să folosească toate canalele media care stau la dispoziţie. Boardul CTP, care are reuniuni lunare, a avut deja o discuţie cu Secretarul Comerţului, Gary Locke. Deasemenea, încă din 2007, US Travel a conlucrat cu reprezentanţi ai Congresului pe câteva iniţiative legislative, inclusiv Travel Promotion Act, prin a cărui aprobare în Martie 2010, preşedintele Obama a realizat un gest istoric. Noul program de promovare a turismului se bazează pe o contribuţie de 10 până la 14 dolari colectată odată la doi ani prin ESTA - Sistemul de Autorizare Electronică a Călătoriilor - un program de securizare a frontierelor dezvoltat de Department for Homeland Security, pentru vizitatorii din ţările incluse în VISA WAIVER, precum şi din alte contribuţii ale sectorului privat. În acest an, Corporaţia va strânge 10 milione dolari de la ESTA, la care anul viitor se vor adăuga alte 100 milioane. \"Brandul USA este cel mai bun brand din lume - spune optimistul Coolbeck. Este vorba despre ospitalitate!\" Avem un exemplu al modului realist şi pragmatic în care poate fi concepută o astfel de campanie. Evident, diferenţa majoră de resurse şi de coeziune fac ca, deşi iniţiativa românească are deja doi ani, rezultatele ei să nu fie încă vizibile. “Grădina din Carpaţi\" este o noţiune agreabilă, dar lipsită de substanţă. Ea va putea deveni cu adevărat un simbol atunci când turismul va fi promovat ca un obiectiv prioritar naţional şi nu că unul personal, al unui politician ambiţios, dar limitat în exerciţiul său de priorităţile politicianiste. La San Francisco, de luni, agenţii de turism sunt în fierbere. În cadrul celor peste 40.000 întâlniri bilaterale pre-programate, se conturează rezultatul de 3,5 miliarde de dolari în contracte încheiate de cele peste 1.000 organizaţii participante, al căror scop este să mişte sau să aducă în America cât mai mulţi turişti. Dacă e posibil, şi din România.