„Jurnal de România. Constanța“ sau cum să îți pui sufletul pe tavă

Începutul lui martie aduce la Teatrul de Stat Constanța un spectacol deosebit, o premieră pentru spațiul tomitan. „Jurnal de România. Constanța” este o piesă de suflet, realizată de regizoarea Carmen Lidia Vidu, un proiect multimedia unic ce vorbește, prin imagini și cuvinte, despre bunele și relele orașului, despre fricile și bucuriile oamenilor și despre lucrurile ce definesc aceste locuri pline de poveste.

PROIECT INEDIT

Regizorul Carmen Lidia Vidu, cea care a creat conceptul, a spus că „Jurnal de România. Constanța” este doar o parte dintr-un proiect mai amplu, aflat în plină dezvoltare. „Este un spectacol de teatru documentar multimedia, o fărâmă dintr-un proiect mai larg, care se numește „Jurnal de România”. Primul episod a avut loc la Sfântu Gheorghe, acesta este al doilea episod și urmează episodul al treilea: „Jurnal de România. Chișinău”. Sper ca acest proiect să continue atâta vreme cât va avea lucruri de spus, de aflat și de documentat”, a declarat regizorul Carmen Lidia Vidu, în cadrul unei conferințe de presă. Ea a povestit și despre ceea ce a inspirat-o să creeze acest proiect deosebit. „Sunt un regizor de teatru multimedia care a căutat foarte mult să se exprime într-o latură poetică, vizuală. Ceva s-a întâmplat în momentul în care a avut loc evenimentul de la clubul „Colectiv”. Pentru prima oară am ieșit în stradă. Am simțit pentru prima oară că nu mai pot să urc pe scenă și să caut subtilități regizorale, actoricești. Am început să discut, la nivel social, despre motivele pentru care ieșim în stradă, despre lucrurile care ne deranjează, despre cum evoluăm. Așa am gândit acest „Jurnal de România””, a mai spus regizoarea.

PROTAGONISTELE ÎȘI JOACĂ PROPRIUL ROL

Distribuția a fost stabilită în urma unor interviuri, prin intermediul cărora Carmen Lidia Vidu le-a cunoscut mai bine pe protagonistele piesei: Mirela Pană, Lana Moscaliuc, Turchian Guzin Nasurla, Florina Stănculeț, Laura Iordan Adrian și Alina Manțu. Nu de alta, dar poveștile lor de viață, viziunile, visurile și temerile lor alcătuiesc întregul spectacol. Practic, ele își joacă propriul rol, își pun sufletul pe tavă, lucru pe care îl consideră o reală provocare. „Este cel mai greu spectacol în care jucăm. Nu pare, dar nu e deloc ușor să îți joci propriul rol și să spui propriile replici”, au spus cele șase actrițe, la unison. Dacă sunteți curioși să vedeți cum arată al doilea episod din „Jurnal de România”, puteți merge în weekend-ul 3-5 martie la Teatrul de Stat Constanța. Spectacolul începe la ora 19.00.