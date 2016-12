Jurnalist ameninţător

Un jurnalist al ”News of the World” a recunoscut luni că a trimis email-uri prostituatelor implicate într-un reportaj al ziarului, ameninţându-le cu publicarea identităţii, dacă refuză să colaboreze, dar susţine că mesajele i-au fost dictate de un superior. Neville Thurlbeck a confirmat afirmaţiile avocatului din ancheta Leveson, conform cărora email-urile trimise erau menite să intimideze prostituatele care au participat la o petrecere cu Max Mosley, fostul preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), subiect ce fusese publicat anterior în ziarul ”News of the World”. În mesaje, Thurlbeck le oferea femeilor şansa de a-şi asigura anonimitatea într-o serie de poze cu Mosley, provenite dintr-o înregistrare realizată pentru ziarul lui Rupert Murdoch, de una dintre cele cinci prostituate, doar dacă acestea erau de acord să vorbească despre evenimente. În caz contrar, feţele acestora ar fi fost uşor identificabile în pozele publicate în revistă. Aflat sub jurământ, Thurlbeck a declarat că mesajele i-au fost dictate de Ian Edmondson, redactorul-şef de la acea vreme. Totuşi, Thurlbeck a recunoscut că ar fi putut refuza instrucţiunile lui Edmondson şi îşi asumă întreaga responsabilitate pentru email-uri. Ancheta Leveson a fost instituită de premierul Cameron, în vederea investigării standardelor din presă, după scandalul provocat de publicaţia ”News of the World” în iulie, când s-a descoperit că interceptase convorbirile telefonice ale lui Milly Dowler, o fată ucisă în Surrey, în 2002.