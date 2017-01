Jurnalist arestat în Africa de Sud

Un jurnalist britanic a fost arestat în Africa de Sud pentru că ar fi ajutat un suporter să intre în vestiarul naţionalei Angliei după meciul cu Algeria, scor 0-0, al doilea din Grupa C a CM, a anunţat şeful poliţiei sud-africane, Bheki Cele. „Poliţia crede că incidentul a fost orchestrat cu ajutorul mai multor persoane. Motivul a fost acela de a oferi o imagine proastă securităţii de la Cupa Mondială şi, probabil, de a profita de pe urma acestui fapt. Luni seară, Simon Wright, un jurnalist britanic de la Sunday Mirror, a fost arestat. Este acuzat de obstrucţionarea justiţiei, dar şi pentru că a rezervat o cameră, într-un hotel de lux, pentru suporterul care a pătruns în vestiar, Pavlos Joseph, oferind date false“, a spus Cele, în cadrul unei conferinţe de presă, la Pretoria, explicând că presupunerile se bazează, în special, pe înregistrările camerelor de luat vederi. Suporterul care a intrat în vestiarul naţionalei Angliei, Pavlos Joseph, a fost arestat, la 20 iunie, pentru “încălcarea proprietăţii“ şi eliberat după ce a plătit o cauţiune de 55 de euro. El a afirmat pentru cotidianul englez Sunday Mirror că a ajuns la vestiare în timp ce căuta toaleta, la stadionul din Cape Town, iar acolo s-a întâlnit cu David Beckham care l-a întrebat: „Cine eşti?“ „I-am spus: mă numesc Pavlos şi caut toaleta. Nimeni nu mi-a spus nimic, iar eu m-am gândit că nu am nimic de pierdut. Sunt în vestiarul englez, de ce să nu spun ceva? L-am privit pe David în ochi şi i-am spus: David am cheltuit o avere să vin aici. Este o ruşine. Ce aveţi de gând? Jocul echipei este mizerabil“, a povestit Pavlos Joseph, iar apoi a fost poftit afară. După incidentul respectiv, Federaţia Internaţională de Fotbal şi Federaţia Engleză au criticat măsurile de securitate, acestea fiind apoi întărite pe cele zece stadioane ale turneului final.