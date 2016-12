Jurnalist, pirat online

Un jurnalist acuzat că a fost complicele grupului de piraţi cibernetici Anonymous, care s-a conectat ilegal la un server, pentru a modifica un articol publicat pe site-ul cotidianului ”Los Angeles Times”, a fost concendiat de agenţia de presă Reuters. Matthew Keys, în vârstă de 26 de ani, a confirmat această informaţie prin intermediul unui mesaj pe Twitter: ”Tocmai am închis telefonul. Reuters m-a concediat, concedierea este efectivă începând de astăzi. Sindicatul nostru va protesta. Veţi afla mai multe ceva mai târziu”. Un purtător de cuvânt al agenţiei Reuters a confirmat că Matthew Keys nu mai face parte din companie, dar a refuzat să facă alte comentarii. Departamentul de Justiţie a anunţat, luna trecută, punerea sub acuzare a tânărului jurnalist, pentru comiterea, în statul California, a unor acte de piraterie online, înainte de a se angaja la Reuters. El riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare şi o amendă de 250.000 de dolari. Potrivit actului de acuzare alcătuit de un juriu din Sacramento, Matthew Keys a furnizat membrilor grupului Anonymous parolele necesare pentru a se conecta la un server al grupului Tribune Co, proprietarul publicaţiei ”Los Angeles Times”, în decembrie 2010. El fusese concediat cu două luni înainte din funcţia de producător web într-un post de televiziune din Sacramento, KTXL FOX 40, deţinut tot de grupul media Tribune Co. Un pirat cibernetic a folosit parolele furnizate de Keys pentru a intra pe serverul Tribune şi a modifica un articol apărut pe site-ul cotidianului ”Los Angeles Times”. Matthew Keys a fost apoi angajat de agenţia Reuters, în anul 2012, la peste un an de la faptele de care este acuzat în prezent.