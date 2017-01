Justiția readuce haosul în traficul din Constanţa

09:05:57 / 26 Mai 2015

283.872

În primul rând, Constanța nu mai are 310.471 locuitori! Din păcate oraşul are doar 283.872, cu tendință negativă, adică cu fiecare zi care trece populația scade. În al doilea rând, oraşul e cuprins de un haos total în managementul parcărilor. Am vizitat toată Europa, şi vă spun că exceptând oraşele Bulgariei, sistemul de parcare urban funcționează impecabil în oricare oraş. Este practic imposibil să-ți laşi undeva maşina fără să plăteşti parcarea, iar în centrul oraşelor costul parcării creşte foarte mult, tocmai pentru a te face să-ți laşi maşina acasă atunci când mergi în centru. Există alternative: bicicleta, taxiul, mersul pe jos sau transportul în comun. Maşina o laşi acasă atunci când te deplasezi in centru! Şi astfel, cu maşini mai puține in centru, problema locurilor de parcare dispare natural. Acesta înseamnă bun management, adică exact ce nu există în Constanța!