„Justiția suferă de o subfinanțare care s-a cronicizat”

08:24:04 / 17 Iulie 2014

la ce salarii au si cata spaga se ia mai vor si alti bani!halal justitie...la tv.cine-i verifica ce vile si-au ridicat,conturi te miri prin ce paradisuri fiscale,excursii in toata lumea,masini de lux pentru ei si plozii lor.ani n-ar trebui sa-i verifice si pe acesti indivizi.cum e posibil sa dureze procese ani de zile,zeci de ani cele civile si nimeni nu spune nimic.nimeni nu confisca nimic.cat din ce-ar trebui confiscat este comision si se imparte intre politisti,procurori,avocati si judecatori?de ce trebuie tinuti unii prin puscarii pe bani publici in loc sa le confiscam averile-venituri la bugetul de stat,sa plateasca cautiune daca vrea sa fie liber in functie de gravitatea faptei si prejudiciul creat?daca politicienii , justitiabilii nu vor poate presa sa inceapa o astfel de campanie de combaterea coruptiei din justitie?cine spune ca nu este coruptie inseamna ca ori este orb,ori face parte dintre cei care alimenteaza "la negru" propriile conturi sau ii place acest mod de lucru din justitie.spunand ca "suspiciunile care planeaza asupra unor magistrati afecteaza imaginea justitei" se doreste de fapt sa dispara neintelegerile din ce in ce mai multe,privind justitia,din mintea multor oameni.poate cineva sa ne spuna cati procurori,judecatori au parasit Romania in ultimii 24 de ani?