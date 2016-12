Justin Biber a uitat versurile în timpul unui show

Unul dintre cele mai populare cântece de Crăciun „Santa Claus Is Coming To Town / Moş Crăciun soseşte în oraş” a fost interpretat de Justin Bieber, care a uitat unele cuvinte, în timpul unui show televizat, desfăşurat într-o piaţă din New York. Piesa apare pe noul albumul al vedetei pop în vârstă de 17 ani. Când a început să interpreteze piesa, artistul a uitat unele cuvinte, însă a ieşit cu bine din această situaţie. Îmbrăcat într-o jachetă alb cu roşu, ce aduce cu ţinuta lui Moş Crăciun, Justin Bieber a început să repete unele versuri şi să danseze. Tânărul artist s-a aflat pe scenă cu Usher, cel care l-a descoperit în urmă cu trei ani. Interpretul se află în promovarea noului său „Under The Mistletoe”, în traducere Sub vâsc, lansat cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.