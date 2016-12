Justin Bieber, acuzat de furt

Cântăreţul canadian Justin Bieber are o nouă problemă cu legea după un incident petrecut luni seară, la Los Angeles. Vedeta este acuzată de furtul unui telefon mobil. S-ar părea că o tânără admiratoare a vrut să-i facă o fotografie cu telefonul mobil lui Justin Bieber în timp ce acesta avea o discuţie deloc prietenoasă cu alţi bărbaţi. Nu sunt foarte clare detaliile incidentului, iar Poliţia din Los Angeles s-a rezumat doar să confirme că a primit o plângere, marţi, pe numele lui Justin Bieber, fiind demarată o anchetă oficială. Presa de scandal din SUA a titrat că Justin Biber i-a cerut fetei să ştergă fotografiile care i se făcuseră şi, când aceasta a refuzat, s-a repezit şi i-a luat telefonul din poşetă. Nu este clar dacă i-a returnat sau nu telefonul şi nici dacă l-a deteriorat. Din tabăra lui Justin Bieber nu au venit informaţii. Cert este că acest incident riscă să îi agraveze situaţia, pentru că se adună acuzaţiile la adresa sa. A fost pus sub acuzare pentru conducere sub influenţa alcoolului la Miami, agresiune la Toronto, în Canada, şi vandalism la Los Angeles.

Mai departe de acuzaţii a ajuns actorul american Alec Baldwin, care are o fire de rebel şi nu poate sta liniştit perioade îndelungate de timp. Dacă nu are probleme cu paparazzi care i-au cam ghicit metehnele, are de-a face cu Poliţia. Marţi dimineaţă, actorul a fost reţinut, încătuşat şi dus la Secţia 13 de poliţie din New York, fiind prins circulând cu bicicleta pe contrasens. Incidentul a fost unul minor, însă a fost agravat de comportamentul actorului, care a început să se certe cu poliţiştii pe care nu s-a putut abţine să nu-i înjure. Alec Baldwin ar fi scăpat doar cu o amendă şi chiar mai puţin de atât dacă ar fi avut actele de identitate la el şi dacă, bineînţeles, nu ar fi fost arţăgos cu poliţiştii. La sediul Secţiei 13, actorul a primit două amenzi, una pentru încălcarea regulilor de circulaţie şi una pentru conduită nepotrivită.

Cu siguranţă, acest incident se adaugă tot mai multor nemulţumiri pe care Alec Baldwin le are cu privire la viaţa sa la New York. Actorul declara, într-un interviu acordat în luna februarie, că este pregătit să părăsească „oraşul care nu doarme niciodată“. “Probabil că va trebui să mă mut din New York. Începe să îmi fie dor de tot ceea ce uram la Los Angeles. Vreau ca fiica mea să aibă o viaţă normală şi decentă. Iar la New York acest lucru nu mai este posibil”, declara atunci actorul. Nu ştim, însă, dacă şi soţia sa, Hilaria, îi împărtăşeşte opinia, pentru că aceasta este o new-yorkeză sadea. Cei doi au împreună o fetiţă pe nume Carmen, de nouă luni.