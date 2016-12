Justin Bieber, la judecată de Ziua Îndrăgostiţilor

Comportamentul deviant al vedetei pop Justin Bieber îi aduce probleme serioase, adolescentul fiind chemat să se prezinte în faţa instanţei pe data de 14 februarie. Un judecător din cadrul tribunalului districtului Miami-Dade a admis probele procurorilor cu privire la acuzaţiile de conducere sub influenţa alcoolului şi fără permis şi rezistenţă la arestare. Vedeta pop este suspectată în plus că urma să participe la o cursă ilegală, dar deocamdată nu există suficiente probe pentru a fi formulat şi acest cap de acuzare. Alături de Justin Bieber a mai fost arestat şi cântăreţul R&B Khalil Amir Sharieff. Unul conducea un Lamborghini, iar celălalt un Ferrari şi urmau, cel mai probabil, să se întreacă pentru a vedea care este şoferul mai bun. Cât timp s-a aflat în arest la Miami, Justin Bieber a recunoscut în faţa poliţiştilor că a fumat marijuana, a consumat alcool şi a luat mai multe medicamente prescrise cu reţetă. Etilotestele făcute atunci nu au indicat o alcoolemie ridicată, dar, totuşi, peste limita prevăzută de legislaţia statului Florida pentru tinerii sub 21 de ani. S-au prelevat şi probe de sânge, rezultatele urmând să fie anunţate în maximum trei săptămâni. Pe 14 februarie, cel mai probabil judecătorul îl va pune în mod oficial sub acuzare, însă la această înfăţişare Justin Bieber nu este obligat să participe, urmând să fie reprezentat de avocat. Vedeta se află şi în prezent în Panama, unde pare că se distrează de minune, fără nicio grijă faţă de problemele provocate.

Totuşi, incidentul de la Los Angeles, în care Justin Bieber a vandalizat cu ouă casa vecinilor său, devine tot mai grav, după ce Poliţia a anunţat extinderea anchetei. Tratat la început ca o glumă, incidentul s-a agravat pe măsură ce expertiza a indicat pagube de circa 20.000 de dolari, ceea ce, în opinia procurorilor, arată clar intenţia criminală a suspectului. De altfel, percheziţia făcută, la acea dată, la reşedinţa vedetei din cartierul exclusivist Oaks din Calabas, California, a scos la iveală prezenţa drogurilor şi s-a soldat cu reţinerea unui prieten al lui Justin Bieber, scos, aparent, ţap ispăşitor. Între timp, familia şi producătorii săi par să fi reuşit să îl convingă să renunţe la proprietatea de 6,5 milioane de dolari din Calabas, o veste care cu siguranţă îi va bucura pe vecinii săi. Este însă prea târziu pentru Keyshawn Johnson, care în trecut a avut numeroase conflicte cu Justin Bieber şi care a preferat să plece cât mai departe, după ce şi-a vândut casa lui Kourtney Kardashian.