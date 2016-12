Justin Bieber s-a despărţit de Selena Gomez

Cântăreţul Justin Bieber, în vârstă de 19 ani şi actriţa Selena Gomez, în vârstă de 20 de ani, s-au despărţit după o relaţie de aproape doi ani. Cei doi şi-au făcut publică relaţia în februarie 2011 şi s-au despărţit săptămâna trecută, potrivit unei surse apropiate lor. ”Din cauza programelor lor foarte încărcate, era din ce în ce mai dificil să menţină această relaţie”, a spus această sursă. La începutul săptămânii trecute, Justin Bieber a fost surprins ieşind cu Barbara Palvin, un model al casei Victoria\'s Secret, în vârstă de 19 ani. Ştirea despre despărţirea celor doi a surprins presa mondenă americană, pentru că, recent, cântăreţul a spus că nu merge nicăieri fără Selena.

Justin Bieber, care a copilărit în oraşul Stratford din provincia canadiană Ontario, dar care în prezent locuieşte în SUA, reprezintă una dintre marile surprize ale galei American Music Awards 2010, unde a câştigat patru trofee, dar şi ale ultimilor doi ani. Albumul său de debut, ”My World 2.0”, s-a vândut în aproape două milioane de exemplare în SUA. În 2011, Selena Gomez şi-a lansat cel de-al treilea album, ”When The Sun Comes Down”, după ce în 2010 a cucerit fani din toată lumea cu ”A Year Without Rain”. Un follow-up al albumului ei de debut, ”Kiss & Tell”, care a fost recompensat cu aur de Hollywood Records, ”A Year Without Rain” i-a prezentat pe Selena şi formaţia ei, The Scene, într-o cu totul altă lumină. Născută în Dallas, Gomez a început să joace în filme de la vârsta de 7 ani şi a primit primul său rol major în 2003, în ”Spy Kids 3-D: Game Over”. A devenit cunoscută interpretând-o pe vrăjitoarea Alex Russo în producţia Disney ”Wizards of Waverly Place”, care a fost lansată în 2007, iar în 2009 a câştigat un premiu Emmy. De asemenea, Selena Gomez şi-a lansat propria linie vestimentară, Dream Out Loud şi a devenit ambasador UNICEF.