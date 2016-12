Justin Bieber, solist pentru trupa The Wanted

De obicei, traseul muzical al tinerelor speranţe muzicale este să se afirme alături de o trupă şi apoi să încerce o carieră muzicală pe cont propriu. În cazul cântăreţului canadian Justin Bieber, lucrurile s-au petrecut exact invers. Justin Bieber a fost convins să se alăture celebrei trupe The Wanted. Nathan Sykes, unul din membrii de bază ai trupei, se reface în urma unei operaţii dificile pe corzile vocale şi l-a rugat pe adolescentul de 19 ani să-i ţină locul. Ce-i drept, Justin Bieber va fi prezent în trupă doar pentru înregistrarea noului album, ca invitat special. Membrii trupei The Wanted o vor avea ca invitată specială şi pe cântăreaţa britanică Rita Ora, dar şi pe Dr Luke şi pe Nasri. The Wanted este o trupă rivală formaţiei One Direction, despre membrii căreia se spune că se duşmănesc de moarte. Deocamdată, One Direction câştigă competiţia neoficială a vânzărilor de albume... Însă, cei de la The Wanted se pot mândri că printre admiratoarele lor se numără şi Lindsay Lohan.