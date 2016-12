Justin Bieber vinde… în 30 de secunde

Fanii americani ai cântăreţului canadian Justin Bieber au arătat încă o dată cât sunt de dornici să-şi vadă idolul în carne şi oase. Biletele la două concerte new-yorkeze au fost puse în vânzare, sâmbătă şi s-au epuizat în 30 de secunde. Scooter Braun, managerul cântăreţului, şi-a exprimat surprinderea pe Twitter: ”Cum? Am aflat că Justin Bieber a vândut biletele pentru întreg Believe Tour în America de Nord şi că biletele pentru cele două spectacole de la Madison Square Garden s-au epuizat în 30 de secunde! Am rămas fără cuvinte”. Sala Madison Square Garden poate primi 20.000 de persoane la fiecare concert.