Justin Timberlake a dat lovitura la MTV Video Music Awards 2013

Cântăreţul pop american Justin Timberlake şi duo-ul hip-hop Macklemore & Ryan Lewis au primit, duminică seară, câte trei trofee la MTV Video Music Awards, o gală care a avut loc la Barclays Center din New York.

Justin Timberlake, în vârstă de 32 de ani, a revenit pe scena muzicală după o pauză îndelungată, la începutul acestui an, cu materialul discografic „The 20/20 Experience”, care a devenit unul dintre albumele cu cele mai mari vânzări din 2013, până în prezent. Nominalizat la şase categorii de premii, Timberlake a câştigat trei trofee MTV Video Music, inclusiv pe cel mai râvnit, pentru videoclipul anului, „Mirrors”. La aceeaşi categorie, unde câştigătorul este desemnat prin votul fanilor, au mai fost nominalizate clipurile „Thrift Shop” (Macklemore & Ryan Lewis), „Locked Out of Heaven” (Bruno Mars), „I Knew You Were Trouble” (Taylor Swift) şi „Blurred Lines” (Robin Thicke, featuring T.I. şi Pharrell). Totodată, duoul hip-hop Macklemore & Ryan Lewis a câştigat trei trofee MTV Video Music, inclusiv pe cel pentru cel mai bun videoclip hip-hop, „Can't Hold Us”, în colaborare cu Ray Dalton. Cântăreţul R&B Bruno Mars, care a concurat la patru categorii, a câştigat două premii, inclusiv pe cel pentru cel mai bun clip al unui cântăreţ, „Locked Out of Heaven”. Cel mai bun clip al unei cântăreţe a fost desemnat „I Knew You Were Trouble”, interpretat de Taylor Swift.

Un moment important în timpul galei a fost reunirea lui Justin Timberlake cu foştii săi colegi din trupa 'N Sync, după zece ani, pentru un moment muzical. Justin interpreta o colecţie de fragmente din hiturile sale, când momentul a fost întrerupt de foştii săi colegi din trupa 'N Sync, toţi cântând apoi o colecţie de fragmente din cele mai cunoscute piese ale grupului. La gală au mai susţinut recitaluri Lady Gaga, care a dat tonul festivităţilor cu hitul „Applause”, Miley Cyrus, Robin Thicke, Macklemore & Ryan Lewis, Jennifer Hudson şi Katy Perry, care a încheiat show-ul cu single-ul său „Roar”. MTV Video Music Awards este o ceremonie care se adresează în special tinerilor, fiind considerată un eveniment mult mai extravagant decât altele din industria muzicală, precum tradiţionala gală a premiilor Grammy, evidenţiind videoclipurile din spatele unor piese. Câştigătorii sunt recompensaţi cu un trofeu mai puţin obişnuit, o statuetă a unui astronaut, denumit „Moonman”.