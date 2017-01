Justin Timberlake, backing vocal pentru Sheryl Crow

Cântăreţul american Justin Timberlake a realizat partea de backing vocal pentru una dintre piesele înregistrate de Sheryl Crow pentru un nou album, după ce chiar el i-a propus solistei colaborarea. Cei doi s-au întâlnit pe holurile unui studio din Los Angeles, Sheryl Crow i-a fredonat melodia, iar Justin Timberlake a întrebat cine asigură partea de baking vocals. ”L-am văzut pe hol, am cântat piesa pentru el, iar când am ajuns la secvenţa în care trebuia să cânte un cor, m-a întrebat cine face backing vocal. I-am spus că nu am înregistrat încă partea aceea, iar el a spus că ar vrea să o facă”, a explicat Sheryl Crow pentru Billboard.com.. Piesa la care au lucrat cei doi este un cover după piesa ”Sign Your Name”, cântată în varianta originală de Terence Trent D\'Arby. Noul album al lui Sheryl Crow se numeşte ”100 Miles from Memphis”.