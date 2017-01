Justin Timberlake îşi deschide al treilea restaurant

Starul pop îşi extinde lanţul de restaurante, al treilea urmînd să fie deschis în aprilie, în Manhattan, la New York. Justin Timberlake are deja un restaurant cu specific chinezesc, care se numeşte "Chi", în Hollywood şi un altul, cu mîncare italiană, "Destino", la New York, pe First Avenue. Al treilea restaurant, care s-ar putea numi "Southern Hospitality", va servi preparate specifice din statul sudist Tennessee, unde Justin Timberlake şi-a petrecut copilăria. Partenerul de afaceri al lui Justin Timberlake este Eytan Sugarman, proprietarul mai multor cluburi din întreaga lume.