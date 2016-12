Justin Timberlake scrie o carte despre golf

Cîntăreţul american scrie o carte despre golf şi a apelat la serviciile unui agent literar, care a trimis deja proiectul la mai multe edituri, în speranţa încheierii unui contract cu una dintre acestea. Potrivit presei americane, această carte va fi concepută sub forma unui volum de memorii, ce prezintă timpul petrecut de Justin Timberlake pe terenul de golf şi experienţele acestuia din timpul meciurilor sale cu diverşi concurenţi. Agentul David Vigliano a intrat deja în contact cu mai multe edituri, în luna iunie, pentru editarea şi distribuirea acestui volum.

Pasiunea lui Justin Timberlake pentru golf este binecunoscută. Celebrul cîntăreţ, în vîrstă de 28 de ani, are un teren propriu de golf - Big Creek Crouse, în apropiere de Memphis - şi a mărturisit că momentul din viaţă în care s-a simţit cel mai mîndru a avut legătură cu acest sport. ”Mi-a plăcut cînd am apărut pe coperta revistei Golf Digest. Nu vreau să vă mint, dar mi-am îndeplinit misiunea în viaţa aceasta. De acum, pot să nu mai apar pe coperta niciunei alte reviste”, a declarat cîntăreţul american. Pe de altă parte, presa americană susţine că Justin Timberlake refuză să mai joace golf cu iubita sa, actriţa Jessica Biel, deoarece aceasta a devenit mai bună decît el pe teren. Dacă Justin Timberlake va publica această carte despre golf, el nu va fi singura celebritate care a realizat acest lucru. În 2008, rockerul Alice Cooper a semnat o carte ce a fost publicată cu titlul ”Golf Monster: A Rock \'n\' Roller\'s Life and 12 Steps to Becoming a Golf Addict”.

Cîntăreţul, compozitorul, producătorul, dansatorul şi actorul Justin Timberlake a devenit celebru ca membru fondator al formaţiei \'N Sync, a cărei lansare a fost finanţată de Lou Pearlman. Justin Timberlake a fost recompensat cu şase premii Grammy şi un premiu Emmy. În 2002, el a lansat primul său album solo, ”Justified”, care s-a vîndut în peste 7 milioane de exemplare în întreaga lume. Al doilea album al lui Timberlake se numeşte ”FutureSex/LoveSounds”, fiind lansat în 2006. Trei single-uri extrase de pe acesta s-au clasat pe prima poziţie în SUA: ”SexyBack”, ”My Love” şi ”What Goes Around... Comes Around”. Pînă în ianuarie 2008, ”FutureSex/LoveSounds” a înregistrat vînzări de peste 8 milioane de exemplare. Cu primele două albume solo, Justin Timberlake a vîndut peste 18 milioane de copii în toată lumea, iar alături de \'N Sync - 50 de milioane de unităţi.