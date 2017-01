Justin Timberlake se deconectează cu marijuana

Cântăreţul american a declarat că fumează canabis cu regularitate, pentru a-şi deconecta creierul. Artistul american în vârstă de 30 de ani a fost surprins de camerele de filmat în timp ce se afla sub influenţa drogurilor, în anul 2003, într-un episod din emisiunea Punk\'d, difuzată de postul MTV. Întrebat de reporteri dacă fumează canabis şi în prezent, Justin Timberlake a spus: ”Da, absolut. Marijuana mă face să mă opresc din gândit iar eu am un creier care are nevoie uneori să fie deconectat. Anumite persoane sunt mai bune când sunt drogate”. Totodată, într-un interviu acordat revistei ”Playboy”, cântăreţul american a vorbit despre videoclipurile sale din anii trecuţi: ”Dacă urmăriţi un videoclip al meu din 2003, veţi vedea că acum nu aş mai putea face aşa ceva”. Cântăreţul american, care a cochetat şi cu actoria, în ultimii ani, a negat şi zvonurile potrivit cărora ar fi înşelat-o pe fosta lui iubită, Jessica Biel, cu Mila Kunis, partenera lui din filmul ”Friends with Benefits”.