Justin Timberlake şi Jessica Biel, la cuţite

Sărbătorile de iarnă şi sfârşitul de an aduc de multe ori multă presiune asupra cuplurilor, mai ales când vine vorba despre decizii şi deziderate. Aparent, cuplul Justin Timberlake şi Jessica Biel trece prin momente dificile, pentru că cei doi soţi nu se pot pune de acord asupra aducerii pe lume a unui copil. Aşa cum era de aşteptat, Jessica Biel, de 31 de ani, îşi doreşte un copil cât mai repede, în timp ce Justin Timberlake nu se simte pregătit să devină tată. Actriţa însă face atât de multe presiuni încât a apelat şi la Lance Bass, pentru a-l convinge pe soţul său. Jessica Biel îl ajută pe Lance Bass să îşi organizeze nunta cu Michael Turchin şi i-a cerut ajutorul pentru a-l convinge pe Justin Timberlake că este momentul potrivit să îşi mărească familia.

Semne că Justin Timberlake nu prea vrea să stea pe acasă au venit de la începutul anului, de când a dat de înţeles că revine în lumea muzicii. Acesta este foarte preocupat să îşi promoveze dublul album, prin concerte şi apariţii televizate, dar şi participarea la tot felul de evenimente mondene. Justin Timberlake i-a tot spus soţiei sale că sunt căsătoriţi abia de un an de zile şi că ar trebui să mai aştepte puţin şi să se mai distreze până să îşi asume responsabilitatea de a deveni părinţi. Numai că Jessica Biel nu mai are răbdare şi are de gând să rămână însărcinată imediat ce soţul său termină turneul de promovare. Aşa că actorul şi cântăreţul american a cam început să îşi evite soţia. Aceasta a strălucit prin absenţă de la o serie de evenimente importante, precum petrecerea de după apariţia lui Justin Timberlake în emisiunea Saturday Night Live. Acesta a petrecut până la 5 dimineaţa şi cei care s-au distrat la chef alături de el au rămas chiar cu impresia că mariajul cu Jessica Biel s-a destrămat. Justin Timberlake încă poartă verigheta, dar abia dacă scoate un cuvânt când este întrebat despre jumătatea sa.