Justin Timberlake şi Kristen Johnston au trecut peste tentaţii

Se spune că adevărul recunoscut este pe jumătate iertat, afirmaţie de pe urma căreia au vrut probabil să profite şi cântăreţul Justin Timberlake şi actriţa Kristen Johnston, mai ales că acum culeg laurii unei cariere ireproşabile. Cântăreţul şi ocazional actorul Justin Timberlake a mărturisit că obişnuia să ia droguri în trecut, pe vremea când mergea la festivalul de muzică Coachella. ”Am fost la Coachella de multe ori, luând diferite substanţe. Am fost de multe ori dar nu îmi mai amintesc mai nimic. De exemplu, într-un an am stat într-un câmp deschis şi am văzut Nine Inch Nails şi în următorul an am văzut Weezer. Ştiţi, ca şi când ţi-ai opri mintea”, a declarat acesta. Între timp s-a aşezat la casa lui şi chiar a început să fie interesat de gătit, pentru a-i face tot felul de surprize culinare soţiei Jessica Biel. Chiar bunica lui i-a dat câteva lecţii pe care Justin le-a asimilat foarte bine.

La rândul său, actriţa americană Kristen Johnston, care şi-a câştigat celebritatea graţie rolului din sitcomul “3rd Rock from the Sun / A treia planetă de la Soare”, a scris recent pe blog-ul său că a sărbătorit în luna martie şase ani de când a renunţat la alcool. “Nu mai trebuie să ştim dinainte cum vor fi lucrurile în viitor. Sunt mândră să spun că după şase ani lungi, dificili, minunaţi, care mi-au schimbat viaţa, am descoperit că este adevărat. Încă sunt stresată, încă am zile proaste, încă fac greşeli, îmi doresc să fiu altcineva, dar încerc să mă descurc şi ştiu în inima mea că totul se va petrece aşa cum trebuie”, a scris actriţa. În 2012, Kristen Johnston a publicat şi o carte de memorii, în care vorbeşte cu ironie despre dependenţa sa de alcool şi medicamente.

Kristen Johnston şi-a început cariera în teatru, de unde a fost remarcată de un post de televiziune, care i-a cerut să dea audiţii pentru rolul Sally Solomon din producţia “3rd Rock from the Sun / A treia planetă de la Soare”, pe care l-a câştigat. A jucat timp de cinci sezoane în sitcomul de televiziune, între 1996 şi 2001, câştigând şi două premii Emmy pentru prestaţia sa. Din 2009, Kristen Johnston predă actoria la Universitatea din New York. Anul acesta va putea fi văzută şi în comedia “Lovesick”, care se află în post-producţie.