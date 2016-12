Justine Henin şi Marat Safin vor fi incluşi în „Hall of Fame”

Două nume mari din istoria tenisului, belgianca Justine Henin şi rusul Marat Safin, vor fi incluse în „Hall of Fame”-ul tenisului mondial în 2016, a anunţat Federaţia Internaţională de Tenis. Henin a câştigat şapte turnee de Mare Șlem şi a fost pe primul loc în clasamentul WTA timp de 117 săptămâni. Safin are două titluri de Mare Șlem în palmares şi a fost numărul 1 în ierarhia ATP timp de nouă săptămâni. Fosta jucătoare cehă Helena Sukova, 50 de ani, va fi, de asemenea, inclusă în „Hall of Fame”. Ea a câştigat 14 titluri de Grand Slam la dublu feminin şi dublu mixt. Francezul Yvon Petra, decedat în 1984, la vârsta de 68 de ani, şi britanica Margaret Scriven, care a murit în 2001, la vârsta de 88 de ani, vor fi incluşi și ei în „Hall of Fame” cu titlu post-mortem.

KUZNEŢOVA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MOSCOVA

Tenismena rusă Svetlana Kuznetsova, locul 32 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de 768.000 de dolari, obținând al 15-lea titlu al carierei sale. Kuznetsova a învins-o în finală pe compatrioata sa Anastasia Pavlyuchenkova (31 WTA), cu scorul de 6-2, 6-1, după o oră şi 19 minute de joc. Acesta este primul trofeu al anului pentru Kuznetsova, care a primit 470 de puncte WTA și 131.230 de dolari, în timp ce învinsa a fost recompensată cu 305 puncte WTA și 70.080 de dolari.

