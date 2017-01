Justiţia americanã dã o loviturã protejãrii surselor de presã

Curtea Supremã de Justiţie a permis autoritãţilor americane sã verifice convorbirile telefonice efectuate de doi reporteri ai cotidianului "The New York Times", pentru a descoperi sursa care a divulgat informaţii într-o anchetã antiteroristã. Informaţiile divulgate presei vizau o anchetã demaratã în legãturã cu o serie de organizaţii caritabile musulmane suspectate de finanţarea unor activitãţi teroriste. Justiţia a respins cererea formulatã de cotidianul american ce solicita suspendarea deciziei pronunţate de o curte de apel din New York pînã cînd publicaţia americanã va formula un apel special la Curtea Supremã privind drepturile constituţionale şi libertatea presei.

Procurorul independent Patrick Fitzgerald, cel care nu s-a sfiit sã o trimitã timp de 85 de zile pe jurnalista Judith Miller dupã gratii pentru a-şi dezvãlui sursa de informare, în scandalul agentului CIA Valerie Plame, doreşte acum deconspirarea surselor guvernamentale care ar fi putut oferi respectivele informaţii celor doi reporteri ai cotidianului "The New Yok Times", printre care aceeaşi Judith Miller. Procurorul ancheteazã modul în care Judith Miller şi colegul sãu, Philip Shenon, au aflat despre planurile autoritãţilor de a percheziţiona sediile a douã organizaţii musulmane de caritate dupã trei luni de la atentatele de la 11 septembrie şi de pune sub sechestru conturile fundaţiilor Holy Land şi Global Relief. Curtea de Apel a decis, în august, cã Patrick Fitzgerald poate avea acces la lista convorbirilor telefonice efectuate de cei doi reporteri.

Rãfuiala prinţului Charles pentru jurnalul sãu

Curtea de Apel din Londra a început sã-i audieze pe avocaţii prinţului Charles şi pe cei ai publicaţiei "Mail on Sunday", în litigiul asupra publicãrii de cãtre acest ziar a unor extrase din jurnalul intim al moştenitorului tronului britanic, ce conţineau critici la adresa liderilor de la Beijing. Associated Newspapers, compania care editeazã "Mail on Sunday", a fãcut apel la decizia din luna martie a Înaltei curţi din Londra ce dãduse cîştig de cauzã prinţului. În urma deciziei, publicarea a alte şapte extrase din jurnalele intime ale prinţului, aflate în posesia sãptãmînalului, a fost blocatã temporar.

Prinţul de Wales a dat în judecatã ediţia de duminicã a cotidianului "Daily Mail", pentru cã a publicat, în noiembrie 2005, extrase din jurnalul sãu care conţinea pãreri în ceea ce priveşte revenirea Hong Kong-ului la China, în anul 1997. Prinţul îi descria în jurnalul sãu pe liderii chinezi drept nişte "pãpuşi de cearã oribile". Publicaţia a argumentat cã opinia publicã britanicã are dreptul sã cunoascã "ceea ce ne spune jurnalul despre atitudinea prinţului de Wales cu privire la relaţiile între Regatul Unit şi China şi despre comportamentul prinţului în calitate de moştenitor al Coroanei". Singurul argument împotriva publicãrii jurnalului este cã documentul a fost obţinut prin mijloace ilegale, cu ajutorul unui angajat neloial, care semnase o clauzã de confidenţialitate.