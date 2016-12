Justiţia cere presei să nu difuzeze fotografia românului bătut la periferia Parisului

Procuroarea Sylvie Moisson, din Bobigny, la nord de Paris, a cerut, ieri, presei franceze să nu difuzeze fotografia prezentată ca fiind cea a tânărului rrom bătut cu cruzime, vineri, la periferia Parisului şi publicată miercuri de presa britanică. Site-ul de internet al cotidianului britanic ”The Daily Telegraph” a publicat miercuri, sub titlul ”Fotografia care va şoca Franţa”, imagini cu acest tânăr zăcând într-un cărucior de supermarket, cu faţa tumefiată şi plină de sânge. ”Dreptul francez se opune difuzării acestei fotografii a unei victime minore care are dreptul la protecţie absolută a imaginii sale, sub pedeapsa unor urmăriri penale”, a reamintit Sylvie Moisson. Aceasta a amintit că ancheta se referă, de asemenea, la condiţiile în care a fost realizată această fotografie, care este, de asemenea, protejată de secretul anchetei.

Tânărul Darius, care trăia de puţin timp, împreună cu familia şi alţi rromi, într-o casă dezafectată din Pierrefitte-sur-Seine, la periferia de nord a Parisului, a fost găsit vineri seara inconştient, într-un cărucior de supermarket, abandonat în apropiere de Cité des Poètes, un cartier problematic. Grav rănit, cu leziuni craniene, adolescentul se afla încă în comă, ieri, cu un prognostic rezervat, dar starea sa de sănătate este stabilă. ”Acest act de barbarie, condamnat vehement de autorităţile politice franceze şi de asociaţii, a avut ca mobil răzbunarea privată”, a anunţat, marţi, procurorul, tânărul fiind suspectat de furt de către locuitorii cartierului. Autorii agresiunii nu au fost încă identificaţi. Deputaţii din grupul de prietenie România-Franţa se vor reuni, luni, pentru a discutat despre cazul minorului român linşat în Franţa şi pentru a transmite o scrisoare ambasadorului Franţei la Bucureşti, a declarat Florin Pâslaru, vicepreşedinte al grupului. El a arătat că s-ar bucura dacă organele de ordine din Franţa ar identifica autorii faptei, că apreciază reacţia ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, dar nu este ”foarte încântat” de ambasadorul României la Paris, Bogdan Mazuru, care a aflat din presă de agresarea tânărului. El a mai spus că salută reacția preşedintelui Franţei.