“Justiţia din România este cea mai coruptă din lume” - a declarat Năstase

Fostul tenismen Ilie Năstase a anunţat, ieri, că a demisionat din funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis (FRT). Principalul motiv al deciziei sale îl constituie o decizie judecătorească dată în cazul Bazei Sportive “Voinţa”, pe care fostul tenismen dorea să o transforme în academie de tenis. Un alt motiv al demisiei sale este cel legat de faptul că presa centrală a scris că FRT ar fi umflat cheltuielile de organizare a meciului de Cupa Davis dintre România şi Franţa, care a avut loc la sfîrşitul săptămînii trecute la Sibiu. “Din cauza ultimelor evenimente petrecute în tenisul românesc şi pentru că nu există nicio perspectivă reală de a realiza Academia de Tenis Ilie Năstase, pentru care mă zbat de opt ani de unul singur, la care se adaugă hotărîrea abuzivă a Judecătoriei Timiş, dată de judecătorul Cioabă Emilia, mă declar învins de corupţia din justiţia română”, scrie în textul demisiei lui Năstase. “Justiţia din România este cea mai coruptă din lume. Pe mine justiţia m-a răstignit şi m-a învins. Mi-a tras un glonţ în cap”, a spus Năstase, care nu mai doreşte ca numele său să fie asociat cu scandalurile de la federaţie. Cel care a primit demisia lui Năstase, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Octavian Belu, a declarat că Năstase este de neclintit în decizia sa: “Nu cred că domnul Năstase mai poate fi întors, la cît de hotărât l-am văzut că e. Am încercat să găsesc argumente, să-l conving să rămînă, dar mi-a zis: Omule, nu mai am nici 35, nici 40 de ani, ca să aştept să se realizeze Academia de Tenis peste 20 de ani, să mă judec la infinit, să primesc toată mizeria asta în faţă, deşi am vrut să fac ceva frumos pentru Bucureşti”. Preşedintele ANS a afirmat că, dacă în urma decontului, rămîn bani necheltuiţi din suma solicitată pentru organizarea meciului de Cupa Davis cu Franţa de la Sibiu, aceştia vor rămîne în bugetul FRT. “Demisia lui Ilie Năstase este un dezastru pentru tenisul românesc. Fără Ion Ţiriac şi Ilie Năstase, acest sport nu are nicio şansă în România. Cu ei abia am reuşit să facem un buget de două milioane de euro şi ne-am bătut cu Franţa care are 150 de milioane de euro”, a spus vicepreşedintele FRT, Dumitru Hărădău. Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Florin Segărceanu, a afirmat că va încerca să îl convingă pe fostul tenismen să revină asupra deciziei.