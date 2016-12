“Justiţia din România nu face dreptate poliţiştilor”

• INUTIL• Acţiunea Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), prin care organizaţia solicita în instanţă suspendarea ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) privind acordarea zilelor de concediu fără plată a fost inutilă. Reprezentanţii SNPPC spun că la primul termen al procesului, care a avut loc pe 6 ianuarie, s-a constatat că acesta nu are temei. “Noi am făcut tot posibilul să mutăm data procesului în luna decembrie a anului trecut, dar nu am reuşit să facem acest lucru. Magistraţii ne-au respins cererea şi, din acest motiv, suntem foarte nemulţumiţi. Pe 6 ianuarie, când a început acest proces, s-a constatat că el vizează un act normativ care şi-a produs deja efectele, aşa că acţiunea pe care noi am iniţiat-o pentru anularea ordinului era inutilă. Din punctul meu de vedere, judecătorii Curţii de Apel Bucureşti nu au făcut nimic altceva decât să desfiinţeze din start, prin decizia lor, demersul nostru şi să facă jocul celor care au luat hotărârea de a-i trimite pe poliţişti în concediu fără plată”, a declarat Toader Paraschiv, secretarul general al SNPPC.

• PROTESTE • Sindicaliştii spun că, în cazul în care Executivul ia şi în 2010 decizia de a-i trimite pe poliţişti în concediu fără plată, sindicaliştii vor începe protestele. “Se pare că Justiţia din România nu ne poate face dreptate. Am constatat deja acest lucru şi nu vrem să-l mai trăim o dată. În cazul în care vom fi trimişi şi în acest an în concediu fără plată, vom ieşi în stradă. Probabil că acest lucru se va întâmpla iar, pentru că membrii Guvernului nu par absolut deloc deschişi faţă de un dialog real cu partenerii sociali. Este foarte posibil ca această decizie nedeaptă să fie luată din nou”, a adăugat Toader Paraschiv. Ordinul 269/2009 privind măsurile de diminuare a cheltuielilor de personal în MAI a fost semnat pe 12 noiembrie de ministrul Vasile Blaga.

• REMEMBER • Amintim că SNPPC a solicitat în instanţă, la începutul lunii decembrie a anului trecut, suspendarea ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) privind acordarea concediului fără plată. Sindicaliştii susţineau că numărul zilelor libere fără plată „a fost impus fără niciun fel de analiză personalului MAI”, aşa că reprezentanţii SNPPC au decis să acţioneze ministerul în instanţă, cerând suspendarea Ordinului 269 din 12 noiembrie 2009. Cererea SNPPC de suspendare a executării actului administrativ a fost înregistrată la Curtea de Apel Bucureşti. Reprezentanţii SNPPC anunţau atunci că vor aduce în instanţă argumente puternice în favoarea cererii sindicatului, “chiar dacă unele dintre ele vor constitui şi dezvăluiri neplăcute despre modul în care sunt respectate drepturile poliţiştilor şi ale personalului contractual din MAI”.