Justiţia i-a încredinţat mamei lui Michael Jackson administrarea provizorie a bunurilor sale

După ce a obţinut custodia temporară a copiilor megastarului, un tribunal din Los Angeles i-a încredinţat lui Katherine Jackson administrarea provizorie a bunurilor fiului său, printre care proprietatea californiană Neverland, drepturile asupra catalogului Beatles sau pachetul de 50% din acţiunile Sony Music. Judecătorul Mitchell L. Beckloff a acceptat cererea depusă în acest sens de avocatul mamei lui Michael Jackson, în vîrstă de 79 de ani. O audiere a fost fixată pe 6 iulie pentru a lua decizii pe termen mai lung, atît asupra custodiei copiilor Prince Michael, de 12 ani, Paris, de 11 ani şi Prince Michael II, de 7 ani, cît şi asupra administrării bunurilor.

Informaţii contradictorii circulă în continuare despre existenţa unui testament al lui Michael Jackson. Familia sa a afirmat, în documente furnizate tribunalului din Los Angeles, că nu există un testament şi că singurii moştenitori sînt, în consecinţă, copiii cîntăreţului. Însă, potrivit presei americane, un avocat al lui Michael Jackson ar fi în posesia unui testament semnat de acesta şi ar putea să îl prezinte justiţiei. Michael Jackson ar fi prevăzut, potrivit unui proiect de testament, redactat în 2002, împărţirea bunurilor sale între mama sa, cei trei copii ai lui şi una sau mai multe fundaţii de caritate, nelăsîndu-i nimic tatălui său, Joseph Jackson.

Pînă la elucidarea problemelor legale ale averii starului, se aşteaptă funeralii spectaculoase. De la Elvis Presley la prinţesa Diana, funeraliile celebrităţilor sînt evenimente grandioase şi purtătoare de mesaj, iar cele ale regelui pop Michael Jackson, superstar de dimensiuni planetare şi o personalitate complexă, nu vor fi în niciun caz o excepţie. La patru zile de la moartea subită a cîntăreţului de 50 de ani, data funeraliilor nu era cunoscută încă. Joseph Jackson declarase că aşteaptă rezultatele unei a doua autopsii. ”Nu sîntem încă pregătiţi”, a afirmat acesta în prezenţa reverendului Al Sharpton, militant pentru drepturile civice şi prieten al cîntăreţului. Pastorul, care a sosit duminică la Los Angeles, pentru a ajuta la pregătiri, a anunţat că familia ia în calcul organizarea mai multor ceremonii simultane în lume, pentru a răspunde imensei popularităţi a lui Michael Jackson.

Janet Jackson şi-ar putea înlocui fratele într-o serie de concerte la Londra

Promoterii AEG au început negocierile pentru a o convinge pe Janet Jackson să îl înlocuiască pe fratele său în cîteva dintre concertele programate pe arena O2 din Londra. Se poartă discuţii şi cu fraţii lui Michael Jackson pentru a-l înlocui la cîteva dintre concerte. Ideea aparţine, se pare, companiei AEG Live, care se va confrunta cu pierderi mari, dacă show-urile vor fi anulate. Cîntăreţii de backing, dansatorii şi efectele speciale sînt deja pregătite pentru seria de spectacole programată între 13 iulie şi martie 2010.

Promoterii au anunţat deja că fanii care vor să îşi anuleze biletele îşi vor primi banii înapoi, însă au refuzat să comenteze în legătură cu faptul că spectacolele ar putea continua cu cîntăreţi înlocuitori sau folosind imagini digitale. În plus, fanii vor avea posibilitatea de a primi, în locul banilor, biletele originale, create de Michael Jackson pentru această serie de concerte, printate printr-un proces special, lenticular. Imagini cu biletele vor fi disponibile pe site-ul MichaelJacksonLive.com, începînd de astăzi, iar oferta va fi valabilă pînă pe 14 august. Peste 800.000 de bilete cu preţuri de pînă la 1.000 de lire au fost vîndute pentru concertele de la Londra din cadrul turneului despre care s-a spus că va fi cel mai scump şi mai avansat din punct de vedere tehnic organizat vreodată. Un spectacol în memoria lui Michael Jackson este planificat pentru luna septembrie a acestui an, pe lista celor care vor urca pe scenă fiind enumeraţi Diana Ross, Bruce Springsteen, Stevie Wonder sau Barbra Streisand.

Ultimele fotografii ale lui Michael Jackson

Cotidianul britanic ”DailyMail” a publicat, miercuri, o serie de fotografii făcute în timp ce Michael Jackson repeta pentru concertele de la Londra, cu doar 48 de ore înainte de decesul acestuia. Imaginile care îl prezintă pe cîntăreţ muncind din greu pentru turneul de revenire This Is It arată fanilor ceea ce le pregătea acesta pentru concertele de pe arena O2. Într-una din imaginile publicate, Michael Jackson repeta una dintre mişcările de dans care l-au făcut celebru, pe scena Centrului Staples din Los Angeles. O altă imagine îl înfăţişează arătînd spre publicul imaginar, iar într-o a treia fotografie, zîmbeşte larg, cu microfonul în mînă, îmbrăcat într-o jachetă lungă şi strălucitoare. În ciuda faptului că Michael Jackson pare fragil în fotografii, el a repetat mişcări familiare fanilor şi părea să fie în formă pe tot parcursul repetiţiei.

Se pare că filmările de la repetiţiile lui Michael Jackson vor fi compilate pe un DVD despre care se crede că va deveni unul dintre cele mai bine vîndute materiale ale artistului, atunci cînd va fi lansat pe piaţă. De asemenea, familia regelui pop va lansa o serie de albume postum, începînd de la Crăciun. În plus, se pare că există o serie de piese nelansate încă, pe care Michael le-a compus special pentru copiii săi şi o altă serie de melodii care nu au intrat pe albumul ”Invincible”, lansat în 2001.

Revista ”OK!” a plătit o jumătate de milion de dolari pentru a avea drepturi exclusive asupra unei fotografii cu Michael Jackson în timp ce paramedicii încercau să îl resusciteze. Reprezentanţii revistei susţin că această fotografie ar fi ultima care îl înfăţişează pe Michael Jackson în viaţă. Fotografia pare identică cu o altă imagine postată cu cîteva zile în urmă pe site-ul Entertainment Tonight. ”Hello”, revista rivală a ”OK!”, a scos de asemenea un număr dedicat lui Michael Jackson, însă imaginea pe care a pus-o pe copertă este una făcută în urmă cu cîţiva ani. Şi Natmags din Marea Britanie (National Magazine Company) a lansat, marţi, o ediţie în memoria lui Michael Jackson, de 132 de pagini, în 200.000 de copii, la preţul de 2,99 lire. Spre deosebire de publicaţiile care au lansat ediţii speciale comemorative, revista specializată în muzică ”Q” a scos pe piaţă o ediţie pregătită şi printată înainte de decesul lui Michael Jackson, produsă pentru a coincide cu lansarea concertelor sale de pe arena O2.

Un sat din Ucraina s-ar putea numi Michael Jackson

Membrii consiliului regional din Zaporojie, localitate din sudul Ucrainei, vor să ceară Radei Supreme redenumirea unui sat cu numele lui Michael Jackson. Cererea a fost înaintată de către un membru al Consiliului Local din Zaporojie. Subiectul a fost deja discutat în cadrul unei şedinţe a facţiunii din care face parte şi urmează să fie abordat într-o şedinţă apropiată a Consiliului. Informaţia nu a fost confirmată, dar nici infirmată oficial.