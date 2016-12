Justiţia, lăsată de fosta guvernare fără bani pentru implementarea noului CPP

Ministrul Justiţiei, Titus Corlăţean, a participat, ieri, la reuniunea trimestrială a Curţilor de Apel din România, care a avut loc la Craiova. Printre temele abordate s-au numărat situaţia resurselor umane la nivelul Curţilor de Apel, suplimentarea schemelor de personal, organizarea concursurilor de recrutare pentru magistraţi, aspecte organizatorice şi administrative privind activitatea instanţelor în contextul intrării în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă (CPP), volumul optim al activităţii instanţelor, discutarea proiectului de buget pentru anul 2013, situaţia logisticii la nivelul instanţelor de judecată, precum şi proiecte de modificare a legislaţiei din domeniul justiţiei. La finalul întâlnirii, Corlăţean a declarat că la rectificarea bugetară din august vor fi alocate resurse pentru finanţarea a încă 400 de posturi de judecător (150 vacante şi 250 care nu sunt bugetate) şi 280 de personal auxiliar necesare implementării noului CPP. „În ciuda promisiunilor făcute lui Cătălin Predoiu de către fostul ministru al Finanţelor şi de fosta guvernare, banii pentru aplicarea CPP nu au fost prevăzuţi în buget. În clipa în care am revenit la guvernare, noi am reuşit foarte rapid să adoptăm în Parlament noul CPP, dar am descoperit că nu erau bani necesari pentru un număr suplimentar de judecători, de grefieri şi pentru personalul auxiliar suplimentar. Am făcut demersuri la Guvern şi, prin sprijinul premierului şi al ministrului Finanţelor, avem un memorandum aprobat care consfinţeşte la începutul lunii august, la rectificarea bugetară, alocarea acestor resurse”, a mai afirmat Titus Corlăţean.

INCERTITUDINE Contactat telefonic, preşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Nicolae Stanciu, care a participat la reuniunea de la Craiova, a spus că momentan nu se ştie cu câte locuri va fi suplimentată schema de personal la Constanţa. „În funcţie de banii ce vor fi alocaţi la rectificarea bugetară, se vor repartiza şi locurile suplimentare. Din câte am aflat eu, vor fi deblocate posturile indisponibilizate de aproape doi ani la nivelul instanţelor pe care vom încerca să le ocupăm prin promovarea magistraţilor şi a personalului auxiliar”, a declarat Nicolae Stanciu.