Justiţia, Poliţia Şi Clanurile

Viaţa în Bucureşti, Craiova şi alte cîteva mari oraşe ale ţării noastre, intrată de două decenii în capitalism, a ajuns să semene cu atmosfera din Chicago, la epoca prohibiţiei, cînd rege era Al Capone. Doar mitralierele au fost înlocuite cu săbii ninja, cuţite, bîte sau alte arme albe. Iar sarabanda incredibilă a eliberării infractorilor, pe motiv că nu reprezintă un pericol social, pentru a fi cercetaţi în stare de libertate, continuă într-o veselie…

În ce ţară trăim, fraţilor? Dacă punem la socoteală şi tot ceea ce se întîmplă în Italia, atunci mă întreb retoric, în egală măsură, ce fel de popor am ajuns? Nici nu vreau să mă gîndesc în clipa asta cum sîntem priviţi de lumea civilizată! Cred că este pentru prima oară cînd îi dau dreptate lui Mircea Badea, popularul om de televiziune. La ultimele ediţii ale emsiunii sale, „În gura presei”, Badea a făcut cîteva afirmaţii extrem de polemice, pe care le susţin şi eu. România pare să nu mai fie condusă de Traian Băsescu sau Emil Boc, ci de clanurile care controlează din ce în ce mai multe zone şi şi-au extins sferele de influenţă. Altfel nu-mi pot explica senzaţia de complicitate a poliţiei şi sentimentul de paralizie a justiţiei. „Dacă am avea dreptul să controlăm agenda telefonică a celulalelor unor poliţişti, am descoperi că fiecare are în memoria telefonului său cîteva numere ale interlopilor din raza sa de acţiune” - a spus răspicat Mircea Badea. Da! Sînt convins şi eu că aşa stau lucrurile, însă nu le putem dovedi, pentru că ne interzice legea să facem o astfel de verificare.

Iar dacă a venit vorba de lege, merită semnalate încă două aspecte. Pe de o parte, sîntem singura ţară din Europa care a votat în Parlament cea de-a treia variantă de Cod penal, însă chiar şi aceasta este momentan suspendată, din cauza unor divergenţe pe chestiuni de procedură. S-ar putea ca nu numai în Europa, ci nicăieri în lume să nu mai existe o asemenea situaţie năucitoare! Pe de altă parte, mulţi gazetari, împreună cu Mircea Badea, au remarcat că judecătorii din ziua de azi sînt singura categorie profesională din România care nu dau socoteală nimănui pentru soluţiile juridice pe care le pronunţă. Independenţa şi inamovibilitatea lor, adică faptul că nu pot fi schimbaţi, îi scutesc de orice fel de urmări neplăcute, în cazul unor sentinţe eronate, căci la CSM, singurul lor for ierarhic superior, ştiţi bine ce atmosferă este… În acest fel, corupţia din poliţie şi indolenţa sau iresponsabilitatea din justiţie îşi dau mîna „frăţeşte” peste capetele noastre.

Ceea ce rezultă din această situaţie poate fi ilustrat cu un recent caz, care reprezintă, după opinia mea, apoteoza absurdului românesc. Un violator din România, arestat pentru o faptă comisă, a fost eliberat, după reţeta obişnuită, pe motiv că nu reprezintă un pericol social, pentru a fi cercetat în libertate. În timpul procesului, care avea loc chiar în aceste zile, la Bucureşti, învinuitul liber a violat-o chiar pe avocata care îl apăra!!!

Aceasta nu mai este o simplă ştire de presă, ci simptomul unei maladii care a curpins, ca un cancer generalizat, întreaga societate românească… Ceea ce mă face să-mi pierd simţul umorului de data asta.