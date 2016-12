„Justiţia trebuie să rezolve corect şi rapid cazurile”

Ambasadorul SUA în România, Mark Gitenstein, a declarat, ieri, că fără o justiţie care să rezolve corect şi rapid cazurile nu se întâmplă nimic, chiar dacă avem cei mai buni procurori şi cei mai buni poliţişti. Oficialul american a susţinut că o justiţie independentă şi competentă nu este uşor de creat în nicio democraţie, \"indiferent dacă are două secole sau două decenii de experienţă\". Gitenstein a adăugat că în perioada în care era senator s-a ocupat de reforma justiţiei. „Noi, în SUA, avem foarte multă stimă pentru Constituţia noastră şi orice discuţie începe de la acest document. În secolul al XVIII-lea, trei dintre părinţii noştri fondatori au sfătuit poporul american să adopte noua Constituţie. Alexander Hamilton a scris o formă unică referitoare la justiţie. El a susţinut frecvent ca judecătorii să fie numiţi pe viaţă atâta timp cât au un comportament corespunzător. Aceşti judecători urmau să fie numiţi de preşedinte, după propunerea Senatului şi nu puteau fi înlăturaţi decât după punerea sub acuzare. Era singurul mijloc care putea asigura o aplicare corectă, imparţială a legii Hamilton”, a adăugat ambasadorul SUA în România. El a participat la conferinţa regională privind reforma în Justiţie organizată de Biroul pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA şi Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”.