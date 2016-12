Justiţie, după „culoare”

Cazul deputatului PDL-ist Dan Păsat, cel pe care colegii parlamentari portocalii l-au scăpat de arest păstrându-i imunitatea, îşi continuă traiectoria în justiţie. Democrat liberalul, acuzat de şantaj într-un dosar ajuns la DNA, s-a prezentat, vineri, la sediul instituţiei care se ocupă de actele de corupţie, sperând că i se va prezenta materialul de urmărire penală. Însă singurele aspecte care i-au fost comunicate, în calitatea de învinuit, au fost că nu are voie să părăsească ţara şi nu are voie să ia legătura cu martori sau cu ceilalţi inculpaţi din dosar şi trebuie să respecte un orar impus de secţia de poliţie de pe raza sa teritorială. Spre deosebire de alte dosare în care şi alţi politicieni sunt acuzaţi de acte de corupţie, care sunt cercetaţi sau chiar au fost arestaţi, cazul lui Păsat este distinct pentru că puterea portocalie, aşa cum procedează de obicei, are grijă de oamenii săi. Mai mult, parlamentarii PDL au încetinit ancheta în cazul Păsat, sau chiar mai mult, au oprit-o. Cazul deputatului PDL nu a rămas fără ecou în rândul politicienilor. Preşedintele Consiliului Naţional (CN) al PSD, Adrian Năstase, vede cazul Păsat o cursă pentru PDL întinsă de Traian Băsescu în care PDL a picat. \"Nu sunt un apărător al PDL, dar ca şi comentator politic pot spune că Traian Băsescu şi DNA au întins o cursă parlamentarilor PDL. Din câte ştiu, DNA a încheiat dosarul în cazul Păsat în urmă cu un an şi jumătate. Oare ce i-a reţinut pe procurorii DNA să trimită până acum dosarul Păsat în Parlament? Mă gândesc că le-a fost oare teamă procurorilor că ar fi fost daţi în judecată pe motiv de favorizare a infractorului? Din câte ştiu, Păsat nu este nici ministru şi nici secretar de stat, atunci de ce nu l-au trimis direct în judecată? Au vrut să facă o buclă temporală prin arestarea lui?\", crede Năstase.