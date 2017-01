Juventus Torino şi-a prezentat oficial noua siglă

Clubul italian de fotbal Juventus Torino şi-a prezentat luni, într-un eveniment desfășurat la Milano, noua siglă, cu două dungi albe pe fond negru, care formează litera J, emblemă pe care o va folosi din iulie 2017. „Ne-a luat un an să aflăm ce este în trend, dar, în acelaşi timp, să ne putem referi atât la trecutul, cât şi la viitorul clubului”, a afirmat preşedintele lui Juventus, Andrea Agnelli. Noul logo este promovat printr-un clip publicat pe Twitter cu sloganul „viaţa este o chestiune de negru și alb”.

Aceasta va fi a 10-a emblemă din istoria de aproape 120 de ani a clubului torinez. Ultima dată, Juventus îşi schimbase sigla în 2004. „Noua siglă, care va fi utilizată începând cu iulie 2017, reprezintă însăşi esenţa clubului Juventus: dungile distinctive de pe tricou, Scudetto - simbolul victoriei -, şi emblematica literă J. Aceste trei elemente reprezintă ADN-ul clubului nostru”, se arată într-un comunicat al multiplei campioane a Italiei.

Juventus Torino se află pe primul loc în Serie A, cu un punct în plus faţă de AS Roma. Aflată în cursa pentru al şaselea titlu consecutiv, formaţia pregătită de Massimiliano Allegri are şi un meci mai puţin disputat decât ocupanta locului 2.