Kaczynski, unul dintre cei mai săraci candidaţi la prezidenţialele din Polonia

Andrezej Olechowski este cel mai bogat candidat la alegerile prezidenţiale din Polonia, în timp ce Jaroslaw Kaczynski este unul dintre cei mai săraci, arată declaraţiile de avere date publicităţii ieri, de Parlament. Averea lui Olechowski se ridică la patru milioane de euro. În ceea ce priveşte economiile, Olechowski a reuşit să strângă 660.000 de euro, candidatul Platformei Civic, Bronislaw Komorowski, 34.400 de euro şi 1.300 de dolari, în timp ce candidatul Lege şi Justiţie (PiS) are 27.000 de euro în cont. Waldemar Pawlak, din Partidul Ţărănesc polonez, a strâns 18.000 de euro, în timp ce Grzegorz Napieralski, de la Alianţa Democratică de Stânga, 15.500 de euro. Candidaţii au luat şi credite. Astfel, Komorowski a împrumutat 33.000 de euro, Napieralski 6.000 de euro şi Pawlak 3.000 de euro. Andrzej Olechowski deţine două case - în munţii Tatra şi în Silezia - şi cinci apartamente în Varşovia. Proprietăţile au o valoare totală de 1,6 milioane de euro. Komorowski are două apartamente în Varşovia, o casă de vacanţă la Buda Ruska (nord-estul Poloniei) şi un teren, în valoare totală de 740.000 de euro, în timp ce Jaroslaw Kaczynski deţine o şesime dintr-o casă de 165 de metri pătraţi. Grzegorz Napieralski are un apartament de 48 de metri pătraţi, iar Waldemar Pawlak o fermă de 27 de hectare. Şi Bronislaw Komorowski şi Andrzej Olechowski au câte două maşini, dar ale lui Olechowski sunt mai scumpe. Candidatul independent are un Volvo XC70 şi un Mercedes A150, iar preşedintele în exerciţiu un Fiat Punto şi un Volvo V70. Napieralski are un Citroen C4 Picasso, iar Pawlak o Skoda Fabia. Jaroslaw Kaczynski nu are maşină.

Între timp, ancheta cu privire la tragedia de la Smolensk, în care a murit preşedintele Poloniei, continuă. Piloţii avionului prezidenţial polonez care s-a prăbuşit la 10 aprilie, în apropiere de Smolensk, a acţionat cu imprudenţă, în condiţii meteorologice dificile, a declarat, pentru un ziar polonez, un oficial care a avut acces la înregistrările cutiei negre a aparatului TU-154. Înregistrările cutiei negre au fost predate luni, la Moscova, ministrului polonez de Interne, Jerzy Miller. Un acord semnat de oficialul polonez cu vicepremierul rus, Serghei Ivanov, precizează însă că concluziile Rusiei privind accidentul nu pot fi divulgate în întregime. O sursă care a dorit să-şi păstreze anonimatul a declarat că ”piloţii avionului prezidenţial au acţionat ca nişte cowboy, au aterizat în pofida tuturor avertismentelor, nedorind să aibă probleme cu pasagerii importanţi aflaţi la bordul aparatului”. Potrivit aceleeaşi surse, care a dezvăluit informaţia cotidianului ”Dziennik Gazeta Prawna”, înregistrările au fost dificile şi pline de zgomote, anumite fragmente neputând fi interpretate. De asemenea, înregistrările exclud un atac terorist asupra avionului prezidenţial, dar aceeaşi sursă menţionează că din nefericire, din înregistrări reiese clar că echipajul a încălcat toate prevederile de securitate. În plus, piloţii unui avion Yak-40, care a aterizat anterior la aeroportul din Smolensk, au luat legătura cu echipajul avionului TU-154, avertizându-l în legătură cu vizibilitatea extrem de redusă care era sub pragul minim pentru un aeroport militar cu echipament de navigaţie de bază. Înregistrarea comunicării radio între piloţii avionului TU-154 cu cei ai aparatului Yak-40 a fost dramatică, a mai afirmat sursa menţionată. Aceasta menţionează că vocea generalului Blasik, şeful forţelor aeriene, este clară în înregistrările cutiei negre. Experţii consideră că aceasta ar reprezenta o dovadă a încălcării procedurilor standard şi că piloţii avionului prezidenţial polonez ar fi fost supuşi la presiuni pentru a ajunge la timp la destinaţie.