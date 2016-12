Kafka n-a murit! Trăieşte prin ANAF

21:44:18 / 29 Martie 2016

scrisoare deschisa

Nici nu știu cum să încep...Ah, da, știu...Mulțumesc! Daaaa...mai întâi vreau să-mi exprim întreaga recunoștință pentru faptul că exiști, pentru faptul că mi-ai făcut viața mai palpitantă, ba chiar mai frumoasă. Am fost atât de surprinsă când de 8 Martie mi-a bătut poștașul la ușă, dimineața pe la ora nouă. Am alergat plină de speranța unei surprize din partea soțului. Nuuuu! Nu era de la el, era de la tine.M-am mirat, căci nu mai auzisem nimic de tine de anul trecut, din vară. Trebuie să recunosc că știi exact cum să ajungi la inima mea. Sigur, avem o relație de lungă durată și trebuie să admit că mi-ai atras atenția an de an cu o insistență demnă de o cauză mai bună. Nu voi uita niciodată prima ta scrisoare. Absolut fantastică! Ireală aproape!...Dacă n-ar fi fost hârtia pe care o țineam uimită în mână, aș fi crezut că visez. Nu visam.N-am știut ce să fac și m-am hotărât să-mi văd de viața mea de profesoară sperând că dacă te ignor îți vei da seama că faci o mare greșeală. Te-ai încăpățânat să-mi scrii an de an. M-am încăpățânat să te ignor an de an . Noi nu puteam avea o relație. De niciun fel. Sunt un om simplu, angajat la stat, am o singură casă și o singură mașină, îmi plătesc impozitele, amenzile și celelalte dangarale de om simplu, fără afaceri și case de închiriat. Probabil că tăcerea mea te-a supărat și ai trecut la planul B- răzbunarea. M-ai lovit unde mă durea mai tare, când mă durea mai tare. Astă-vară. Mai știi? Nici măcar nu m-ai prevenit, m-ai atacat pe toate fronturile( a se citi salariu și contul de la bancă). M-ai pus pe drumuri și nici măcar nu ai fost în stare să-mi răspunzi la scrisoare. Ai spus că îți trebuie 30 de zile.Nu puteam să aștept. Nici banca nu mă aștepta pe mine. Așa că am plătit. Nu te-am mai întrebat de ce am de plată, nici cum naiba ai calculat..am vrut doar să scap de tine. Am crezut că ai înțeles .Până pe 8 Martie, când mi-ai trimis felicitarea prin care îmi pretindeai să plătesc dobândă. Filologul din mine s-a revoltat mai întâi împotriva cuvântului DOBÂNDĂ...Păi, de ce să-ți plătesc dobândă dacă nu m-am împrumutat la tine? Apoi, mi-am amintit de scrisorile tale și relația noastră furtunoasă. Poți să crezi că le-am păstrat? Daaaa...am pus totul cap la cap și ce am aflat? Că am plătit sumele pentru care vrei dobândă de două ori. Asta n-ai văzut-o, nu? Dar dobândă știi să ceri , nu-i așa? Mărturisesc că, înțelegând absurdul pretențiilor tale , am crezut că indignarea și furia mea au atins limita. Până în clipa în care ochii mi-au câzut pe data când ai hotărât că am de plată dobândă la nimic...31 DECEMBRIE 2015!!! Serios? Mă simt de-a dreptul onorată...te-ai gândit la mine de Revelion, în concediul meu din vară și de 8 Martie. Dacă asta nu e dragoste, nu știu ce e .Adică știu: se numește incompetență cu nuanțe de prostie și accente de absurd. Îți mulțumesc , dragul meu ANAF. Te-aș ruga să mă uiți căci dragoste cu sila nu se poate. Mai vezi de alții. Doar o mică sugestie...ziua mea e pe 4 septembrie...Știi ce zic? LikeShow more reactionsCommentShare