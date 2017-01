Kahn e încă supărat că nu a apărat la Campionatul Mondial

Portarul echipei Bayern Munchen, Oliver Kahn, care a fost rezervă în selecţionata Germaniei la CM 2006, a declarat că naţionala ţării sale ar fi cîştigat titlul mondial dacă el ar fi fost titular. "Nu este o critică la adresa a ceea ce a făcut Jens Lehmann, dar cu mine Germania ar fi devenit campioană mondială. Sînt convins, deoarece parcursul carierei mele mi-a sugerat acest lucru", a spus portarul în vîrstă de 37 de ani, într-un interviu acordat publicaţiei Stern. "În 1994, cu Karlsruhe, am ajuns pînă în semifinalele Cupei UEFA. Doi ani mai tîrziu, am cîştigat acest trofeu cu Bayern Munchen. În 1999, am pierdut finala Ligii Campionilor într-un mod foarte dur (n.r. - în minutele de prelungire ale partidei, scor 1-2, în faţa lui Manchester United), iar doi ani mai tîrziu am cîştigat această competiţie. În cele din urmă, am pierdut finala Cupei Mondiale din 2002 (0-2 cu Brazilia). Cred că această regulă a seriilor ar fi continuat la CM din 2006", a explicat Oliver Kahn. Goal-keeper-ul german, care are contract cu Bayern Munchen pînă în 2008, a precizat că i-a prezentat teoria sa selecţionerului Jurgen Klinsmann înainte de turneul final, dar "el nu a înţeles sau nu a vrut să înţeleagă". "I-am spus: «Nu înţeleg de ce nu recunoşti că am dreptate»", a adăugat portarul. Kahn s-a retras din naţionala Germaniei după finala mică a CM, cîştigată în faţa Portugaliei cu 3-1.