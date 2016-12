Kamelia e... Crăciuniţă darnică

Solista Kamelia Hora îşi invită fanii pe Facebook să împărtăşească împreună gânduri frumoase, să îşi amintească de mirosul vinului fiert cu scorţişoară sau de sarmalele făcute de mama şi mai ales, de bucuria şi emoţia din copilărie în această perioadă.

Un fan primeşte un cadou special sub brad anul acesta, chiar de la Kamelia, iar în câteva zile se va afla şi cine. „Anul acesta, am pregătit o surpriză pentru tine! Un cadou special care poate fi sub bradul tău, în ziua de Crăciun. Ce trebuie să faci? Nimic mai simplu: intră în atmosfera sărbătorilor şi spune-mi care sunt primele lucruri ce-ţi vin în minte când te gândeşti la Crăciun! Împărtăşeşte cele mai frumoase amintiri pe pagina mea oficială de Facebook şi primeşti cadoul - surpriză de la mine!”, este mesajul postat de Kamelia pe pagina ei din reţeaua de socializare. Kamelia le urează cu această ocazie, fanilor de pretutindeni, „Crăciun fericit!”.