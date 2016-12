Kanye West, cap de afiş la Festivalul Glastonbury 2015

Rapperul american Kanye West a fost desemnat cap de afiş la ediţia din 2015 a celebrului Festival Glastonbury din Marea Britanie. Speculaţiile din ultimele săptămâni au fost adevărate, deoarece Emily Eavis, organizatoarea Festivalului Glastonbury, a confirmat că rapperul american va susţine un concert în seara de 27 iunie, pe scena principală a evenimentului. Trupa rock americană Foo Fighters fusese deja confirmată de organizatori în calitate de cap de afiş al serii de vineri, 26 iunie, la Glastonbury. Numele artistului sau al trupei care va fi cap de afiş în seara de duminică, 28 iunie, la Festivalul Glastonbury nu a fost deocamdată anunţat.

Biletele pentru ediţia din 2015 a Festivalului Glastonbury s-au epuizat în doar 26 de minute după ce au fost puse în vânzare, în octombrie 2014. Fanii au plătit 225 de lire sterline pentru un bilet la acest celebru festival muzical, organizat în fiecare an în Worthy Farm din comitatul Somerset. În 2014, cele trei trupe care au fost invitate la Glastonbury ca headliner au fost Arcade Fire, Metallica şi Kasabian. Festivalul Glastonbury, care nu a fost organizat în 2012 pentru a nu afecta desfăşurarea Jocurilor Olimpice de la Londra, are loc în mod tradiţional în ultimul weekend din luna iunie. Festivalul atrage, în medie, 170.000 de spectatori în fiecare an, fiind organizat pe un platou ce aparţine unei ferme de lapte din comitatul Somerset. Evenimentul a fost lansat după moartea lui Jimi Hendrix, în 1970. Participanţii la prima ediţie au plătit o liră sterlină, primind în schimb lapte de la fermă şi putându-i asculta pe Marc Bolan şi Al Stewart. O perioadă, festivalul nu a mai fost organizat anual, însă în anii '90 a căpătat anvergura internaţională pe care o are şi în prezent. Evenimentul a permis unor trupe precum Radiohead, care a cântat la Glastonbury în 1997, Coldplay, după reprezentaţia din 2002, şi Muse, prin concertul din 2004, să îşi croiască drumul către succes.