Kanye West, cercetat pentru agresiune

Rapperul american Kanye West este suspect într-o anchetă de agresiune, după ce, luni, a lovit un adolescent cu pumnul în faţă, motivând că acesta i-a adresat cuvinte injurioase iubitei sale. Conform site-ului tmz.com, adolescentul de 18 ani i-a deschis uşa vedetei Kim Kardashian, în timpul unei vizite a acesteia la un centru medical din Beverly Hills, Los Angeles, şi a insultat paparazii strânşi la intrare, numindu-i ”negri”. Când vedeta emisiunii de reality-show ”Keeping Up With The Kardashians”, difuzată de postul E!, i-a spus tânărului că nu ar trebui să folosească acest cuvânt pentru a insulta alte persoane, acesta i-a adresat, de asemenea, cuvinte injurioase, afirmând că încerca doar să o ajute. ”Încercam să te ajut, taci din gură, amantă de negru”, i-ar fi spus acesta. În urma incidentului, Kim Kardashian a ieşit din clădire şi l-a sunat pe Kanye West, aşteptând sosirea sa. Conform unor surse, Kanye West şi-a făcut la scurt timp apariţia şi, însoţit de logodnica lui, a intrat în centrul medical şi l-a lovit cu pumnul pe tânăr, strigând: ”Avem totul înregistrat”.

Poliţia a fost chemată la locul incidentului, iar tânărul intenţionează să îl dea pe rapper în judecată. Kanye West este acum suspect într-o anchetă de agresiune şi trebuie să răspundă la întrebările forţelor de ordine. Riscă să îi fie aduse două capete de acuzare pentru care ar putea primi o pedeapsă de maximum şase luni de închisoare. Nu e prima dată când rapperul este acuzat de agresiune. În iulie 2013, a lovit un fotograf în faţa Aeroportului Internaţional din Los Angeles (LAX), dar în luna noiembrie a aceluiaşi an, Kanye West a pledat nevinovat. Următoarea audiere va avea loc pe 23 ianuarie.