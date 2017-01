Kanye West, dat în judecată pentru plagiat

Rapperul Kanye West a fost dat în judecată de Ricky Spicer, fostul membru al unei formaţii muzicale de copii, care susţine că piesa „Bound 2”, de pe albumul „Yeezus”, a plagiat un fragment din cântecul „Bound"”, interpretat de reclamant în 1970. Ricky Spicer a făcut parte din grupul soul Ponderosa Twins Plus One şi a înregistrat melodia în 1970, la vârsta de 12 ani, când era solistul formaţiei. „Vocea domnului Spicer este redată exact aşa cum a fost înregistrată, iar vocea sa (…) este auzită de câteva ori”, conform plângerii depusă la Curtea Supremă din Manhattan, New York. Ricky Spicer, acum în vârstă de 56 de ani, afirmă că a fost uluit când şi-a auzit vocea în piesa „Bound 2”, al doilea single de pe albumul „Yeezus”, care a debutat pe locul întâi în topul Billboard 200 din iunie.

Fostul solist, care locuieşte în Ohio, afirmă că nu le-a acordat niciodată permisiunea lui Kanye West sau partenerilor acestuia de a-i folosi vocea. Acesta a mai depus plângere şi împotriva casei de discuri ce a produs albumul lui Kanye West, Roc-A-Fella Records, precum şi împotriva Island Def-Jam Music, Rhino Entertainment şi Universal Music Group. În plângere, Ricky Spicer cere ca rapperul să nu mai cânte melodia respectivă şi să plătească o sumă neprecizată de bani, ca despăgubire. Titlul „Bound 2” sugerează că această versiune este o continuare a cântecului original.

Ricky Spicer se afla în orfelinatul Boys Town din Ohio, când a fost descoperit la un concurs de talente şi ales să se alăture grupului The Ponderosa Twins, format din două perechi de gemeni. Piesa „Bound 2” este cunoscută, de asemenea, şi pentru videoclipul îndrăzneţ, lansat în noiembrie, în care apare şi logodnica lui West, Kim Kardashian. La începutul lunii decembrie, Kanye West a dezvăluit că intenţionează să lanseze un nou album în vara anului 2014. Precedentul lui disc, „Yeezus”, a fost lansat în iunie 2013 şi a debutat pe primul loc în topul muzical britanic.