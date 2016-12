Kanye West domină nominalizările pentru Grammy

DIN NOU ÎN GRAŢII Artistul american Kanye West are cele mai multe nominalizări, respectiv şapte, la premiile Grammy 2012, ce vor fi acordate pe data de 12 februarie, la Los Angeles, dar toată atenţia se îndreaptă tot spre senzaţia momentului, cântăreaţa britanică Adele, care a primit şase nominalizări. Tot câte şase nominalizări au primit şi Bruno Mars şi trupa Foo Fighters. Cele mai în vogă artiste pop ale momentului nu lipsesc de pe lista nominalizărilor. Rihanna a obţinut patru nominalizări, în timp ce Lady Gaga se află în cursa pentru Albumul Anului, iar Katy Perry, în cea pentru Înregistrarea Anului.

Rapperul american Kanye West a primit cele mai multe nominalizări pentru albumul său ”My Beautiful Dark Twisted Fantasy” şi pentru colaborarea sa cu Jay-Z, albumul ”Watch The Throne”. Nominalizările primite de Kanye West marchează revenirea în forţă a artistului american în vârstă de 34 de ani pe scena muzicală, după pauza în carieră pe care acesta şi-a impus-o în 2009. El s-a distanţat puţin de scena muzicală, din cauza criticilor aspre pe care le-a primit după o dispută controversată pe care a avut-o cu starul muzicii country Taylor Swift, la gala MTV Video Music Awards. Kanye West, deja câştigător a 14 premii Grammy, a fost nominalizat la categoriile Piesa anului, pentru ”All of the Lights” şi Cea mai bună piesă rap, pentru ”Otis”, o colaborare cu Jay-Z.

ABSENŢI DINTRE NOMINALIZAŢI Adele, al cărei material discografic ”21” este albumul cu cele mai mari vânzări din anul 2011 şi cântăreţul de muzică R&B Bruno Mars sunt în competiţie directă, fiind nominalizaţi la categoriile Cel mai bun album, Cea mai bună piesă şi Înregistrarea anului. Bruno Mars, în vârstă de 26 de ani, a primit trei din cele şase nominalizări pentru hitul său ”Grenade” de pe albumul său de debut, ”Doo-Waps & Hooligans”. Adele a fost deja recompensată cu un premiu Grammy în 2009, la categoria Cel mai bun debut. A mai fost nominalizată şi la categoria Cel mai bun single, pentru două dintre hiturile ei, ”Rolling in the Deep” şi ”Someone Like You”. Unii artişti, precum cântăreţul de muzică country Jason Aldean, s-au bucurat că nu au intrat în competiţie directă cu Adele. Jason Aldean a primit trei nominalizări. Rapperul american Lil Wayne şi cântăreţul de muzică dance Skrillex au primit câte cinci nominalizări. Trupele rock tradiţionale nu au fost nominalizate în acest an la categoriile principale. La categoria Cel mai bun artist debutant au fost nominalizaţi cântăreaţa rap Nicki Minaj, cântăreţul hip-hop J. Cole, grupul country The Band Perry, grupul dance Skrillex şi trupa americană de muzică folk Bon Iver.

Nominalizările la premiile Grammy au fost anunţate în cadrul unui concert televizat, la Los Angeles. Pe scenă au urcat pentru a susţine recitaluri Lady Gaga, rapperul Usher şi grupul country The Band Perry. Ediţia de anul acesta a premiilor Grammy va avea un total de 78 de categorii, faţă de 109 cât numărau ediţiile anterioare. Organizatorul, Academia Naţională a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări din SUA, a decis să elimine categoriile de nişă. Premiile Grammy sunt considerate cele mai importante distincţii acordate de industria muzicală americană, echivalentele premiilor Oscar din cinematografie.