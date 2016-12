Kanye West i-a scris o piesă lui Taylor Swift

A trecut aproape un an de zile de la incidentul petrecut la decernarea premiilor MTV când Kanye West a întrerupt-o abrupt pe câştigătoarea serii, Taylor Swift. Atunci, Kanye West a urcat pe scenă şi a spus că Taylor Swift nu merita trofeul pentru Cel mai bun videoclip, pentru că Beyonce atinsese aproape perfecţiunea în clipul ei „Single Ladies (Put A Ring On It)”. Au urmat scuze şi aparent cei doi muzicieni au păstrat relaţii cordiale, dacă nu apropiate. În opinia lui Kanye West scuzele n-ar fi însă complete dacă nu i-ar fi scris tinerei starlete a muzicii country o piesă. Şi aşa că atunci când se vor revedea pe data de 12 septembrie, când se vor decerna Premiile MTV VMA, poate că Taylor Swift va accepta să îi cânte piesa. „I-am scris o piesă lui Taylor Swift, care este foarte frumoasă şi aş vrea foarte tare ca ea să o cânte. Dacă ea va refuza, o voi cânta eu şi i-o voi dedica”, a scris Kanye West pe contul său de Twitter, sâmbătă dimineaţă. Să fie oare o continuare a piesei scrise de Taylor Swift „You\'re Not Sorry”, lansată pe albumul ei din 2008 „Fearless”?

Cert este că muzicianul de culoare continuă să îşi tot ceară scuze la aproape un an de zile de la incident. În mesajele de pe contul său de Twitter, starul hip-hop o consideră pe Taylor Swift doar „o fată cu un vis, precum fiecare dintre noi”. „Merită scuze mai mult ca orice altcineva”, a continuat Kanye West după ce a mulţumit creatorilor reţelei Twitter pentru că au fondat o platformă publică de expresie. „Suntem amândoi artişi şi mass-media şi managerii încearcă să creeze o falsă concurenţă între noi. Fiecare încearcă să tragă un folos din asta”, a conchis Kanye West: