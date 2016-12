Kanye West, internat pentru scurt timp

Rapperul american Kanye West a fost internat, miercuri, într-un spital din Melbourne, Australia, din cauza unei dureri puternice de cap, dar a fost externat după scurt timp, pentru a susţine un concert programat în seara respectivă, la Rod Laver Arena. Kanye West a fost dus pe targă la spital, unde a fost supus unor analize prin RMN (imagistică prin rezonanţă magnetică), din cauza unei migrene. Medicii l-au lăsat însă pe artistul american să plece după puţin timp din spital, iar rapperul şi-a putut susţine concertul pe care îl avea programat la Melbourne.

Lorraine Terry, o femeie care venise la spital cu fiica sa, pentru o procedură similară, a povestit că pacienţii de pe holuri şi din sălile de aşteptare au fost rugaţi să plece, pentru ca artistul american să poată fi tratat în privat. ”Fiica mea făcea un RMN, iar la puţin timp după ce a început analizele, oamenii de la securitate au dat buzna şi au evacuat zona”, a declarat aceasta. ”Toată lumea a fost dată afară din sălile de consultaţie şi din sala de aşteptare. Am rămas doar noi, în afară de doctori şi asistente. Nu puteam să plecăm pentru că fiica mea încă făcea RMN-ul. Apoi, l-am văzut pe Kanye pe o targă, înconjurat de oameni de la securitate. Avea jumătate de faţă acoperită cu ceva alb. Am ştiut că este el pentru că i-am văzut poza în ziare, în ultimele zile, şi am fost şocată de starea lui, părea gravă”, a mai povestit Lorraine Terry presei de la Antipozi.