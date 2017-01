Karatişti... rămaşi pe drumuri

Lucrările Şcolii de pregătire politică a TSD au fost întrerupte, sîmbătă, de un grup de luptători de karate, sosit pentru a cere sprijin social democraţilor constănţeni. Elevi îmbrăcaţi în costume de karate, însoţiţi de instructori şi susţinuţi de părinţi, le-au solicitat ajutorul social democraţilor constănţeni pentru a beneficia din nou de o sală în care să exerseze, întrucît au fost daţi afară din vechea sală, de la Şcoala “Remus Opreanu”, unde îşi desfăşurau antrenamentele. “Am fost daţi afară din nişte motive puerile. Noi am avut un contract care putea fi prelungit cu acordul conducerii şcolii”, a declarat Gabriel Popescu, preşedintele CS Karate Dinamic Constanţa. Directorul unităţii de învăţămînt, Aurora Suba, spune că are motive întemeiate să nu mai fie prelungit contractul de închiriere cu acest club de karate. Mai mult, conducerea şcolii spune că această unitate de învăţămînt are echipe de volei, handbal şi baschet care au nevoie de sala de sport pentru a face performanţă. În urma discuţiilor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, i-a invitat astăzi pe karatişti la o întîlnire, pentru a se găsi o soluţie la această situaţie.