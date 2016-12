Karen Mulder, reţinută de poliţie

O viaţă tumultuoasă, cu depresii şi căderi nervoase, dar şi cu o tentativă de sinucidere. Fostul fotomodel olandez Karen Mulder are, acum, o nouă problemă, fiind arestată. Se pare că aceasta şi-ar fi hărţuit telefonic şi şi-ar fi ameninţat de mai multe luni chirurgul estetician, pentru că nu a fost mulţumită de rezultatul unei operaţii. În vîrstă de 39 de ani, Karen Mulder este acuzată că i-ar fi dat telefoane insultătoare unei femei de profesie chirurg plastician. Potrivit unor surse apropiate anchetei, fotomodelul îi cere în mod repetat medicului să inverseze operaţia, ceea ce, în mod logic, nu se mai poate. Karen Mulder nu ar trebui să fie singura vinovată în acest caz, pentru că fiind de notorietate problemele legate de psihicul său labil, o operaţie estetică nu ar fi trebuit să se efectueze fără avizul unui psiholog. Se pare însă că acest aviz lipseşte din fişa medicală a fostului fotomodel.

Din trecutul frumoasei nu lipsesc controversele. În 1998, Karen Mulder anunţa că se gîndeşte să se retragă din modeling, recunoscînd: ”Încă de la început, am urît să fiu fotografiată. Pentru mine, era un rol asumat, iar în final nu am mai ştiut cine sînt ca persoană. Toată lumea îmi spunea că sînt fantastică, dar, în interior, mă simţeam tot mai rău cu fiecare zi care trecea”. După ce a părăsit industria modelingului, frumoasa s-a apucat de muzică. În 2001, olandeza a pretins că ea şi alte fete au fost folosite ca sclave sexuale de către figuri cunoscute din poliţie şi chiar din Guvernul francez. L-a acuzat pe prinţul Albert de Monaco că a încercat să o violeze. În plus, Karen Mulder a susţinut şi că tatăl ei o hipnotiza şi o viola încă de la vîrsta de 2 ani. La scurt timp după aceste acuzaţii vehemente, frumoasa olandeză a fost internată la un centru psihiatric, specializat în tratarea depresiei, anxietăţii şi delirului, unde a stat cinci luni. În decembrie 2002, după ce a suferit ani buni de depresie cronică, Karen Mulder a intrat în comă, în urma unei supradoze cu somnifere, în ceea ce s-a crezut a fi o tentativă de sinucidere.

Între anii 1980 şi 1990, Karen Mulder era considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, alături de Naomi Campbell, Helena Christensen şi Kate Moss, fiind unul dintre cele mai solicitate şi bine plătite fotomodele. A fost fotomodelul preferat al caselor haute-couture Chanel, Valentino, Céline sau Versace. Pînă să se retragă din modelling, Karen Mulder cîştiga chiar şi 25.000 de dolari pe zi. Karen Mulder a fost una dintre cele mai bune prietene şi asociate în afaceri ale Carlei Bruni. La numai 20 de ani, s-a căsătorit cu fotograful Rene Bosne, dar a divorţat cîţiva ani mai tîrziu. Ultima relaţie cunoscută a fotomodelului datează din 1993, cînd se logodea cu dezvoltatorul imobiliar Jean-Yves Le Fur, dar relaţia lor s-a destrămat pînă să ajungă în faţa altarului. În urmă cu doi ani, Karen Mulder a fost convinsă să revină alături de prietenele şi colegele sale Naomi Campbell, Linda Evangelista şi Helena Christensen, pentru un pictorial care a reuşit încasări record.