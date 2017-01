"Karim 1" ar putea fi repusă pe linia de plutire într-o săptămînă

Operaţiunea de ranfluare a navei "Karim 1", pavilion Cambogia, a ajuns la ultima etapă de montare a pompelor submersibile şi de scoatere a apei din navă. "Karim 1" s-a scufundat în dana 0 a Portulului Constanţa în seara de 29 mai, din cauza unor reparaţii efectuate ilegal la corpul navei. Armatorul navei a semnat pe 1 iunie un contract cu o firmă specializată de scafandri pentru scoaterea epavei din acvatoriul Portului Constanţa, firmă care şi-a luat angajamentul de a readuce nava pe linia de plutire în maximum 30 de zile. Conform planului de ranfluare, operaţiunea are 14 etape. Iniţial, echipele de scafandri au scos toate capacele de la magaziile şi coridoarele navei şi obiectele personale ale marinarilor şi echipelor de muncitori care au efectuat reparaţii la bordul vasului. În următoarea etapă au fost montate şi umplute cu aer 38 de balcoane şi paraşute pentru ranfluare, care au ridicat prova navei deasupra nivelului apei cu 90 cm, iar pupa vasului a fost ridicată cu 100 cm de la fundul apei.

În week-end-ul trecut, cu ajutorul remorcherului gigant "Activ King", aparţinînd societăţii Grup Servicii Petroliere, "Karim 1" a fost repusă pe chilă dreaptă. Potrivit administratorului firmei "Atriomar Star" SRL, Valentin Prohod, care efectuează ranfluarea, timp de patru zile echipele de scafandri au lucrat la etanşarea navei. "Astăzi (n.r. - ieri) am început să montăm patru pompe submersibile pentru a scoate apa din sala maşinii şi tancurile de balast din prova navei", a declarat administratorul firmei de scafandri. Pompele utilizate pentru scoaterea apei din nava cambogiană sînt două a 500 mc/h debit fiecare şi alte două a 150 mc/h debit fiecare. Cei care efectuează operaţiunea apreciază că, în maximum o săptămînă, "Karim 1" va fi repusă pe linia de plutire. "Sperăm să nu mai avem surprize şi să finalizăm operaţiunea pînă la sfîrşitul săptămînii viitoare. Spun surprize, pentru că astăzi (n.r. - ieri), am descoperit că echipajul sau muncitorii angajaţi să efectueze lucrările de reparaţii au decupat înainte de scufundare porţiuni din pereţii magaziilor de care nu am ştiut pînă acum", a explicat Valentin Plohod.