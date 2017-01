Lungmetrajul „Katalin Varga\", în regia lui Peter Strickland, al cărui coproducător român este Libra Film, a fost inclus în competiţia celei de-a cincea ediţii a Festivalului de Film de la Zurich, care are loc în perioada 24 septembrie - 4 octombrie. Alături de „Katalin Varga\", din competiţia de lungmetraj a festivalului mai fac parte filmele „A Blind River\", de An Sun-Kyong, proiectat în premieră mondială, „Amerrika\", de Cherien Dabis, „Applause\", de Martin Pieter Zandvliet, „Giant\", de Adrían Biniez, „Humpday\", de Lynn Shelton, „Lost Islands\", de Reshef Levy, „Mississippi Damned\", de Tina Mabry, „The Father of my Children\", de Mia Hansen-Løve, „The Last Summer of La Boyita\", de Julia Solomonoff, „West of Pluto\", de Henry Bernadet şi Myriam Verreault, „Without Name\", de Cary Jôji Fukunaga şi „Wolfy\", de Vasilij Sigarev.

Cu acţiunea plasată undeva în Transilvania, „Katalin Varga\", în regia lui Peter Strickland, al cărui coproducător român este Libra Film, spune povestea unei femei care a fost violată şi, după ani, merge împreună cu fiul său (născut în urma respectivului viol) să se răzbune. În film joacă doi actori ai Teatrului Maghiar de Stat din Cluj - Hilda Péter şi Tibor Pálffy. Filmul, cu o imagine remarcabilă, prezintă peisaje idilice ale Transilvaniei, pe fundalul cărora se desfăşoară o dramă ce capătă, pe alocuri, accente horror.

Drepturile de distribuţie pentru filmul „Katalin Varga\" au fost vîndute în mai multe teritorii, printre care Marea Britanie şi Franţa. În România, cel mai probabil, filmul va intra în cinematografe în septembrie, potrivit producătorilor români. Lungmetrajul va avea premiera în România pe 16 octombrie.

Preşedintele juriului la secţiunea lungmetraj este regizoarea Debra Winger, de trei ori nominalizată la Oscar. De asemenea, din juriu mai fac parte Anahí Berneri, Randal Kleiser, Dale Launer şi Pawel Pawlikowski. Lungmetrajul „Lila, Lila\", în regia elveţianului Alain Gsponer, prezentat în premieră mondială, va fi proiectat în deschiderea festivalului, în timp ce lungmetrajul „Whisky mit Wodka\", în regia lui Andreas Dresen, va închide festivalul.