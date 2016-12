Hilda Peter, protagonista lungmetrajului „Katalin Varga\" de Peter Strickland, o coproducţie a Libra Film, a cîştigat premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul Internaţional de Film Golden Orange din Antalya (Turcia), care a avut loc între 10 şi 15 octombrie. Ajuns la cea de-a 46-a ediţie, Festivalul de Film Golden Orange este cel mai important eveniment de acest gen din Turcia.

„Katalin Varga\" a participat în competiţia internaţională alături de alte 11 producţii: „Eastern Plays\" (regia - Kamen Kalev), „English Strawberries\" (Vladimir Drha), „Gagma Napiri/ The Other Bank\" (Georgi Ovashvilli), „Ambulance\" (Goran Radovanovic), „Tuta Colpa Di Guida/ Freedom\" (Davide Farrario), „Bumaznyj Soldat/ Paper Soldier\" (Alexey German Jr.), „Sicak\" (Abdullah Oğuz), „Operation Danube\" (Jacek Glomb), „East of Me\" (Bojena Horockova), „11\'e 10 Kala/ 10 to 11\" (Pelin Esmer) şi „Border\" (Harutyun Khachattryan).

Juriul competiţiei a fost format din regizorii Krzystof Zanussi (preşedinte), Karoly Makk, Canan Gerede, actriţa Pelin Batu şi scenaristul Stephen Ashton. Actriţa Hilda Peter este obişnuită cu recompensele primite pentru rolurile sale pe scenă. În 2005, a fost nominalizată pentru cel mai bun rol secundar feminin de către colegii săi de la Uniunea Teatrală din România şi de către Cercul criticilor teatrului maghiar, iar în 2009 a obţinut premiul pentru cea mai bună interpretare la Festivalul de Film European de la Bruxelles, pentru rolul lui „Katalin Varga\".

Născută în 1978, la Sfîntu Gheorghe, Hilda Peter este absolventă a Universităţii de Arte din Tîrgu Mureş. Unul dintre prietenii lui Peter Strickland i-a sugerat acestuia să o angajeze pe Hilda pentru rolul eroinei din filmul său. Interpretarea ei din timpul audiţiei a fost suficientă pentru a-l convinge pe regizor. De la lansarea filmului, Hilda Peter îşi urmează cariera pe scenă, după ce s-a alăturat Teatrului maghiar din Cluj Napoca.

Coproducţia româno-britanică va participa, în perioada următoare, la festivalurile de film de la Sao Paolo (23 octombrie - 5 noiembrie), Köln (28 octombrie - 1 noiembrie) şi Mumbai (29 octombrie - 5 noiembrie). De asemenea, între 13 şi 22 noiembrie, „Katalin Varga\" va fi inclus şi în cea de-a 50-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Salonic, în secţiunea Balkan Survey. Cel mai bun film balcanic va fi ales de publicul festivalier şi va fi recompensat cu suma de 2.000 de euro.

În România, filmul „Katalin Varga\" va fi lansat pe 13 noiembrie. Filmul a fost produs de Libra Film şi Peter Strickland, în coproducţie cu Hai-Hui Entertainment, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.