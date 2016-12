Katarina Barun, la CSV 2004 Tomis

Prezenţa în sezonul viitor a Cupei CEV la volei feminin a determinat conducerea vicecampioanei României, CS Volei 2004 Tomis Constanţa, să înceapă întărirea lotului pentru prima reprezentaţie în cupele europene. Chiar dacă tragerea la sorţi desfăşurată vineri seară, la Viena, a stabilit pentru echipa constănţeană o adversară accesibilă, AEL Limassol (Cipru), oficialii grupării constănţene şi-au asigurat deja serviciile unei jucătoare de Liga Campionilor. Croata Katarina Barun (25 ani, 1,94 m) este prima achiziţie a formaţiei de la ţărmul mării, ea urmînd să evolueze în sezonul următor sub culorile clubului constănţean. „Cu două ore înainte de tragerea la sorţi am semnat cu Katarina Barun. Este cea mai importantă jucătoare din străinătate care va veni la Constanţa sau care a jucat vreodată în acest oraş. Sper să fie una dintre jucătoarele care va face diferenţa”, a declarat preşedintele CSV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea, care nu crede că voleibalistele constănţene vor avea o misiune uşoară dacă vor trece de primul tur al Cupei CEV: „Nu pot spune că sînt mulţumit de tragerea la sorţi. După acest prim tur se arată nişte adversari foarte dificili. Dacă ne calificăm, vom întîlni echipa elveţiană Volero Zurich sau pe fosta finalistă din Challange Cup, formaţia greacă Panathinaikos Athens. Iar în cazul calificării în sferturi vom înfrunta finalista de anul trecut din Cupa CEV, Uralochka Ekaterinburg, din Rusia. Sîntem poate mulţumiţi că avem şansa să trecem de primul tur, dar noi vom construi o echipă pentru Final Four”. Cîştigătoare a Cupei Campionilor, pe cînd evolua la Volley Bergamo, în sezonul 2006-2007, Katarina Barun este fosta componentă a campioanei României, CSU Metal Galaţi. Pentru echipa de la malul Dunării nu a jucat însă decît patru partide. Din cauza unei accidentări grave la glezna piciorului drept suferite în etapa a cincea din sezonul trecut, în meciul cu CSU Tg. Mureş, Barun a ratat întreg sezonul. Oficialii constănţeni au primit însă asigurări că jucătoarea va fi aptă pînă la Campionatul European din septembrie, din Polonia, unde este calificată şi reprezentativa Croaţiei. „A avut o accidentare urîtă anul trecut. În clipa aceasta şi-a reluat pregătirea şi am discutat cu selecţionerul Croaţiei, care mi-a spus că el este absolut sigur că Barun va juca la Campionatul European. Sper să fie în deplinătatea forţelor”, a explicat Zgabercea, care a adăugat că la nivelul conducerii tehnice, alături de Aleksandar Boskovic, în sezonul viitor va fi şi o antrenoare de la Centrul Olimpic al Chinei. Pînă în acest moment, la capitolul plecări nu este trecut decît un nume, Radostina-Chiţigoi, care va evolua din sezonul viitor la Dinamo Bucureşti. „Radostina-Chiţigoi a plecat de la noi, din păcate, pentru că şi-a dorit să fie cu soţul în acelaşi oraş. Am înţeles această situaţie şi am rămas în relaţii bune”, a mai spus oficialul constănţean.